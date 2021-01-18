Борьба с коррупцией и деоккупация Крыма: в ОП назвали приоритеты сотрудничества с Байденом

Украина выбрала приоритетные направления сотрудничества с администрацией будущего президента США Джо Байдена.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Главные векторы сотрудничества — решение вопросов войны на Донбассе и освобождения Крыма от российской оккупации.

— Мы можем много говорить о форматах этого привлечения, определение возможных определенных должностей и т.п., но полностью можно сказать, что этот вопрос точно будет сейчас на радаре новой администрации, — сказал Жовква.

“Традиционной” для отношений между США и Украиной сферой аграрная сфера. Также необходимо будет пересмотреть возможность наращивания товарооборота.

Также Игорь Жовква отметил, что отдельной темой станет борьба с коррупцией.

— Здесь мы точно будем союзниками Байдена в осуществлении антикоррупционных мер в Украине, — сказал представитель ОП.

Кроме того, в ближайшее время Украина подготовит “дорожную карту” отношений с США.

Интеграция Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с критикой РФ относительно вмешательства в дела Украины.

Речь идет о шагах официального Киева навстречу приобретению членства в НАТО.

Генсек подчеркнул, что ставить под сомнение право Украины решать свое собственное будущее — это “почти провокация”.