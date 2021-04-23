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Софія Зінов'єва |

Зеленский обязательно отреагирует на предложение Путина встретиться в Москве — Мендель

юлія мендель

Владимир Зеленский непременно отреагирует на предложение Владимира Путина встретиться в Москве, рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

— Реакция главы государства обязательно будет, — сказала Мендель.

Предложение встретиться в Москве Путин озвучил 22 апреля, на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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Он также заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе Зеленский прежде всего должен встретиться с главарями “ЛДНР”.

А если речь идет о развитии украинско-российских отношений, то они ждут президента Украины в Москве в любое удобное для него время.

Приглашение Зеленского

20 апреля президент Украины обнародовал видео, в котором обратился к Владимиру Путину.

Зеленский предложил ему встретиться в любой точке Донбасса, где идет война, а также напомнил об отказе РФ поддержать полное прекращение огня и предложении встретиться на линии разграничения.

Источник: РБК-Украина

Фото: Офис президента

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