Голливудский актер Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от экс-супруги Анджелины Джоли.

Судебные разбирательства между 57-летним Питтом и 46-летней Джоли насчет опеки над их общими детьми длились около пяти лет.

Близкий к паре источник сказал, что Джоли продолжит судебные тяжбы.

— Брэд просто пытался проводить больше времени со своими детьми. И было ясно, что Анджелина делала все возможное, чтобы предотвратить это. Процесс длился несколько месяцев, было привлечено много свидетелей, экспертов, терапевтов и других людей, которые находились рядом с детьми. Именно на их показаниях было принято решение суда, — сказал он.

Актриса не согласна с таким вердиктом. Она хотела, чтобы дети сами высказались в суде, однако эту просьбу отклонили.

У Брэда и Анджелины шестеро детей — трое приемных — 17-летний Пакс, 16-летняя Захара и 19-летний Мэддокс, на которого уже не распространяется решение об опеке. А также трое биологических — 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли

В 2016 году Брэд Питт и Анджелина Джоли начали процесс развода, судебные разбирательства длились три года.

Официально они прекратили быть супругами в 2019 году, однако вопрос об опеке над шестью детьми решают до сих пор.

Источник: Page Six