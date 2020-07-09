У Києві жінка впала у Дніпро, а чоловік пірнув на допомогу: відео порятунку

Вночі з 8 на 9 липня двоє киян впали у Дніпро та не змогли самостійно вибратися з води.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на річковому вокзалі поблизу Поштової площі, двоє осіб застрягли між теплоходами та не можуть вилізти на берег.

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Патрульні витягли з води чоловіка та жінку. Обом громадянам допомога медиків не знадобилась.

За словами чоловіка, через особисту необережність жінка впала у воду, а він кинувся її рятувати та не зміг самостійно вилізти на берег.

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Надзвичайні події Києва

Вночі 9 липня на Троєщині у дев’ятиповерхівці спалахнула пожежа. Столичні рятувальники отримали виклик близько 2.00. Відомо, що причиною стало загоряння в одній із квартир на сьомому поверсі.

Працівники ДСНС евакуювали 15 мешканців будинку, а пожежа була ліквідована 0 3.22. Внаслідок пожежі у багатоповерхівці ніхто не постраждав.