PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві жінка впала у Дніпро, а чоловік пірнув на допомогу: відео порятунку

Вночі з 8 на 9 липня двоє киян впали у Дніпро та не змогли самостійно вибратися з води.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на річковому вокзалі поблизу Поштової площі, двоє осіб застрягли між теплоходами та не можуть вилізти на берег.

Читайте: Помстився за втрачену роботу: в Києві чоловік стріляв у знайомого

Патрульні витягли з води чоловіка та жінку. Обом громадянам допомога медиків не знадобилась.

За словами чоловіка, через особисту необережність жінка впала у воду, а він кинувся її рятувати та не зміг самостійно вилізти на берег.

Надзвичайні події Києва

Вночі 9 липня на Троєщині у дев’ятиповерхівці спалахнула пожежа. Столичні рятувальники отримали виклик близько 2.00. Відомо, що причиною стало загоряння в одній із квартир на сьомому поверсі.

Працівники ДСНС евакуювали 15 мешканців будинку, а пожежа була ліквідована 0 3.22. Внаслідок пожежі у багатоповерхівці ніхто не постраждав.

Джерело: Патрульна поліція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка