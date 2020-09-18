У Харкові чоловік підірвав себе у власному гаражі

У Харкові 57-річний чоловік, який довгий час перебував у депресивному стані, підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм у власному гаражі.
До правоохоронців звернулася жінка та розповіла, що її чоловік взяв із собою якийсь підозрілий предмет та попрямував до гаража.
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– Вона зауважила, що останнім часом він перебував у пригніченому депресивному стані. Коли жінка через деякий час прийшла до гаража та спробувала поговорити з чоловіком, він не пустив її до приміщення та заявив, що покінчить життя самогубством, – розповіли у ГУ НП у Харківській області.
На прохання поліцейських відчинити двері гаража чоловік ніяк не реагував. Коли спецпризначенці потрапили до приміщення, вони побачили в авто на задньому сидінні тіло чоловіка.
У Харкові чоловік викинувся з багатоповерхівки
В Московському районі Харкова вранці 14 серпня чоловік покінчив життя самогубством.
Його тіло було знайдено на капоті автомобіля під будинком багатоповерхівки на проспекті Тракторобудівників.