У Харкові 57-річний чоловік, який довгий час перебував у депресивному стані, підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм у власному гаражі.

До правоохоронців звернулася жінка та розповіла, що її чоловік взяв із собою якийсь підозрілий предмет та попрямував до гаража.

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– Вона зауважила, що останнім часом він перебував у пригніченому депресивному стані. Коли жінка через деякий час прийшла до гаража та спробувала поговорити з чоловіком, він не пустив її до приміщення та заявив, що покінчить життя самогубством, – розповіли у ГУ НП у Харківській області.

На прохання поліцейських відчинити двері гаража чоловік ніяк не реагував. Коли спецпризначенці потрапили до приміщення, вони побачили в авто на задньому сидінні тіло чоловіка.



























У Харкові чоловік підірвав себе у власному гаражі / 7 фотографий

У Харкові чоловік викинувся з багатоповерхівки

В Московському районі Харкова вранці 14 серпня чоловік покінчив життя самогубством.

Його тіло було знайдено на капоті автомобіля під будинком багатоповерхівки на проспекті Тракторобудівників.