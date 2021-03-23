Поїхав на відпочинок з родиною: у Єгипті від Covid-19 помер волонтер Юрасюк

На єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх від Covid-19 помер український волонтер Юрій Юрасюк з Ірпеня.

24 березня його тіло за сприяння посольства України у Єгипті репатріюють на батьківщину.

За словами посла України у Єгипті Євгена Миикитенка, це вже друга смерть українського громадянина від коронавірусу від початку року у Єгипті. Всього зафіксовано 12 летальних випадків українців у 2021 році у цій африканській країні.

— До Єгипту щотижня прибуває близько 10 тис. українських туристів. З початку року, в Єгипті, на жаль, зафіксовано 12 випадків смертей громадян України, офіційно визнано, що дві смерті спричинені коронавірусом, одна з них – це смерть Юрія Юрасюка, – сказав дипломат.

Посол додав, що не всі наші співвітчизники легко переносять акліматизацію, а волонтер Юрасюк мав ще й супутні хронічні захворювання.

В Юрасюка діагностували коронавірус на третій день після його прибуття до Єгипту. На відпочинок він разом із дружиною та двома доньками прибув на початку березня, а 5 березня потрапив на лікування до інфекційного відділення шпиталю Sharm International Hospital.

— На жаль, хвороба швидко прогресувала, і 19 березня Юрій Юрасюк помер, – зазначив посол.

За словами посла, смерть українця спричинила великий резонанс серед керівництва Єгипту. Єгипетська сторона взяла на себе всі витрати щодо сплати медичних послуг за лікування Юрасюка, з перебування Ольги Юрасюк із сестрою в Єгипті, а також витрати, пов’язані з доставкою тіла померлого до України.

Юрій Юрасюк народився 1981 року, жив у Ірпені Київської області, працював дитячим стоматологом. Від початку збройного конфлікту на Донбасі як волонтер допомагав українській армії.

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