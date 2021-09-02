У Києві рекламна агенція розробляла інформаційні кампанії для окупованої влади Криму та так званих ЛНР та ДНР. Їхню діяльність викрила Служба безпеки України.

Компанія почала виготовляти пропагандистські матеріали ще у 2014 році. Тоді співробітники агенції створювали антиукраїнські рекламні макети, які потім розміщувалися на території окупованого Криму та ОРДЛО. У матеріалах були помітні заклики до розколу України.

Правоохоронці вилучили в офісі організації продукцію, виготовлену за попередні роки. На рекламних матеріалах були надписи “Харьковская республика”, “Одесская республика” тощо.

Останнім часом рекламна агенція готувала нові інформаційні матеріали з надписами на кшталт “Год Крымской весны. Наш выбор – наша победа”.

Закликали до розколу України: у Києві викрили рекламістів “Л/ДНР” / 2 фотографии

Попередньо рекламна агенція у столиці є дочірньою та підконтрольна громадянам Російської Федерації. Головний офіс розташований у Москві.

СБУ відкрила провадження за фактом створення терористичної організації (за ч. 2 ст. 258-3 ККУ). Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на термін від восьми до 15 років.

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