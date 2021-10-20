У Харківській області знайшли мертвими жінку та її сина у власному домі. Відомо, що чоловік залишив передсмертну записку.

За даними правоохоронців, трагедія сталася у неділю, 17 жовтня, у селі Калинівка.

Староста Яковенківської сільської ради того дня звернувся до поліцейських та повідомив, що вже декілька днів не може зв’язатися з 67-річною жінкою та її 40-річним сином.

Приїхавши на місце події, співробітники поліції обстежили будинок та виявили тіла двох осіб.

Жінку знайшли всередині дому на дивані. На її шиї правоохоронці виявили сліди задушення (странгуляційну борозну).

У цьому ж будинку поліцейські знайшли повішеним і її сина. Поруч з тілом померлого була передсмертна записка.

Тіла загиблих направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження. Поліція розслідує інцидент як умисне вбивство.

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