У Харківській області знайшли мертвими жінку та її сина у власному домі. Відомо, що чоловік залишив передсмертну записку.
За даними правоохоронців, трагедія сталася у неділю, 17 жовтня, у селі Калинівка.
Староста Яковенківської сільської ради того дня звернувся до поліцейських та повідомив, що вже декілька днів не може зв’язатися з 67-річною жінкою та її 40-річним сином.
Приїхавши на місце події, співробітники поліції обстежили будинок та виявили тіла двох осіб.
Жінку знайшли всередині дому на дивані. На її шиї правоохоронці виявили сліди задушення (странгуляційну борозну).
У цьому ж будинку поліцейські знайшли повішеним і її сина. Поруч з тілом померлого була передсмертна записка.
Тіла загиблих направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження. Поліція розслідує інцидент як умисне вбивство.
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