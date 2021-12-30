29 грудня з Івано-Франківська до Києва транспортували постраждалу внаслідок пожежі в Косівській центральній районній лікарні.

Санітарний літак із жінкою на борту приземлився о 17.37 на аеродромі в столиці.

Відео спецоперації оприлюднили в ДСНС України.

Постраждалою, яку терміново треба було транспортувати до опікового центру Києва, є медсестра Косівської центральної районної лікарні. Літак із столиці за нею вилетів о 14.00.

З’явилося відео транспортування до Києва постраждалої під час пожежі в Косові / 3 фотографии

Жінка дістала серйозних ушкоджень під час пожежі в реанімаційному відділенні лікарні 28 грудня.

Нагадаємо, що внаслідок надзвичайної ситуації загинуло троє людей, ще один пацієнт помер від коронавірусу.

Трьох пацієнтів із сусідньої палати вдалося врятувати.

Постраждали також троє працівників лікарні. Молодша медсестра дістала 90% опіків тіла, ще одна медсестра – 60%, а черговий лікар-реаніматолог – 20%.

Попередньо, вогонь спалахнув через контакт із перенасиченим киснем повітрям, коли один із співробітників поставив свічку за упокій померлого від Covid-19.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки.

Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.