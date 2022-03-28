Станом на ранок 28 березня 2022 року на Київщині та Чернігівщині продовжуються ракетні удари та мінометні обстріли. Також ракетно-бомбових ударів зазнала і Житомирська область.

Так, на Київщині ракетні удари та обстріли фіксуються у населених пунктах Бучанського району – села Петрушки та Шпитьки, втрати уточняються. Борщагівська і Вишнівська територіальні громади під ракетними обстрілами. Є попадання в житлові будинки. Святопетрівське — обстріл, пошкоджений будинок.

Точаться бої в Ірпені, Бучі, Гостомелі. Також обстріли та бої продовжуються в населених пунктах вздовж Житомирської траси.

У Чернігові тривають оборонні бої навколо міста. Ввечері під мінометний обстріл потрапив один із житлових мікрорайонів, загиблих немає.

Вночі три ракетно-бомбових удари зафіксували у Житомирському та Коростенському районах. Наразі повідомляється про двох поранених, 12 людей евакуювали.

Повітряні тривоги фіксувалися у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській, Чернівецькій та Миколаївській областях.

На Сумщині, Вінничині, Закарпатті, Хмельниччині та у Запорізькій області було тихо.

Спокійно і у Тернополі, Черкасах, Івано-Франківську та на Львівщині.

У Харкові вночі окупанти продовжували обстріли околиць міста. В області авіаударами атакували Оскіл Ізюмського району. Ракета влучила в один із житлових будинків. Загинула родина із чотирьох осіб. 4-річна дитина отримала поранення.

Ведуться активні бої в Ізюмі.

Ввечері близько 22.00 ворог ракетами поцілив у нафтобазу на околиці Луцька. За попередніми даними жертв немає. Гасіння триває.

На Луганщині у Сєвєродонецьку та Рубіжному без зупину продовжуються обстріли. У передмісті Сєвєродонецька, в селі Борівському загинула дитина.

Збройні сили Україні вибили росіян з одного з районів Рубіжного. Загалом на Луганщині та Донеччині за день відбили п’ять масованих атак російської армії – знищені танки, БМП, автотранспорт противника. Сьогодні зранку ще один загиблий та один поранений у Рубіжному.

Ситуація на Донеччині стабільно напружена — по всій лінії зіткнення. Ворог атакує, але не просунувся. Блокада Маріуполя триває. Колона автобусів, що вирушила із Запоріжжя до Бердянська для евакуації маріупольців, поки що стоїть перед в’їздом у місто – окупанти не пропускають.

На Херсонщині зафіксовані сильні вибухи. Бойові дії проходять на територіях, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною (Високопілля, Велика Олександрівка, Берислав, Снігурівка, Станіслав).

За останню добу російські військові дуже сильно обстріляли село Станіслав та смт Велика Олександрівка, там є загиблі, серед них діти.

Нагадаємо, 26 березня ворог завдав ударів по нафтобазі у місті Дубно, що на Рівненщині.