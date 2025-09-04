У частині Сум відсутнє світло через російський удар по критичній інфраструктурі міста.

Про це повідомляє підприємство Сумиобленерго.

Немає світла у Сумах 4 вересня: що відомо

За даними Сумиобленерго, унаслідок ворожого удару по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлене саме місто та частина Сумського району.

Зараз дивляться

Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Вибухи у Сумах лунали й 2 вересня – ворожий дрон влучив у нежитлове приміщення.

Вибуховою хвилею пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, сталася масштабна пожежа в нежитловому приміщенні, постраждала дитина.

Вночі 27 серпня російські дрони атакували Суми – зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури. Того дня частина міста залишилась без світла, а вода подавалася за графіком.

На щастя. не було ні жертв, ні постраждалих.

Нагадаємо, що сьогодні вдень росіяни атакували Запоріжжя. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для регіону. Внаслідок удару ворожого безпілотника четверо мешканців Запоріжжя дістали поранення.

На місці вибуху у Запоріжжі працюють екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 289-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.