Росія суттєво збільшила співвідношення балістичних ракет до крилатих у 2025 році порівняно з минулим 2024 роком.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 8 листопада в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ігнат про нічну атаку на Україну 8 листопада

За словами Ігната, росіяни почали застосовувати значно більше балістичних ракет, ніж торік.

Зараз дивляться

Зокрема, під час нічної атаки 8 листопада ворог випустив 32 балістичні ракети — 25 Іскандер-М та сім Кинджалів.

— Зросла кількість співвідношення балістичних до крилатих відносно 24-го року, зросла суттєво в цьому році, — зазначив представник Повітряних сил.

Він наголосив, що саме через масоване застосування балістики є серйозні пошкодження на Київщині, Полтавщині та Дніпропетровщині, куди були спрямовані основні удари.

Ігнат наголосив, що збивати балістичні ракети можуть виключно системи Patriot, тому президент України постійно говорить про необхідність збільшення кількості цих комплексів.

— Балістику в нас сьогодні збиває система Patriot. Саме тому президент України щоразу наголошує на необхідності цих систем і ракет до них. Саме для захисту наших місць, наших об’єктів критичної інфраструктури. У нас їх сотні й сотні, якщо не тисячі. Тому треба розуміти, що першочергова потреба саме в Patriot, — пояснив Ігнат.

Представник Повітряних сил зазначив, що російська сьогоднішня нічна атака була типовою — по енергетичній та газовій промисловості для того, щоб залишити українців без тепла та світла.

Крім балістичних ракет, ворог застосував крилаті ракети Іскандер-К та Калібр.

Загалом Повітряні сили знешкодили 415 із 503 засобів повітряного нападу, що Ігнат назвав “левовою часткою” з усіх повітряних цілей, якими атакував ворог 8 листопада.

– 406 ударних дронів було збито-приглушено. “Левову частку” з цих цілей збивають мобільні вогневі групи, – повідомив він.

Юрій Ігнат розповів, що повітряний напад відбивали різні складові Сил оборони: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

За його словами, в різних регіонах працюють різні засоби ППО відповідно до рішень військового керівництва.

Де працює пілотована авіація, наземні засоби не застосовуються.

Представник Повітряних сил також зазначив, що дрони-перехоплювачі — це майбутнє українського неба.

Він нагадав, що було створено Командування безпілотних систем у складі Повітряних сил і призначено його командувача.

Фото: Медіа Центр Україна

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.