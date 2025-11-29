РФ запустила по Україні 36 ракет та 596 дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 29 листопада (з 18:00 28 листопада) Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
Ворог застосував як ударні безпілотники, так і ракети повітряного та наземного базування.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 29 листопада: що відомо
За даними Повітряних сил ЗСУ, радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу:
- 596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших (з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ; Гвардійське — ТОТ АР Крим);
- 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал (Рязанська область, РФ);
- 23 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К (Ростовська область, РФ);
- 4 балістичні ракети Іскандер-М (Брянська та Ростовська області, РФ);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (Курська область, РФ).
У Повітряних силах заначили, що з 596 ударних БпЛА якими цієї ночі атакували Росія близько 350 — Шахеди.
Основний напрямок атаки — Київщина.
Атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10:30 29 листопада протиповітряною обороною збито або подавлено 577 повітряних цілей:
- 558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та інших;
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 Кинджал;
- 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
- 4 балістичні ракети Іскандер-М;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а уламки збитих дронів падали на 17 об’єктах.
Роботи з ліквідації наслідків тривають у відповідних районах.
Нагадаємо, що унаслідок атаки на Київ загинули двоє людей та постраждали ще 37, серед них 10-річний хлопчик.
Падіння уламків зафіксовані у кількох районах столиці. На місцях виникли пожежі.