У ніч на 29 листопада (з 18:00 28 листопада) Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Ворог застосував як ударні безпілотники, так і ракети повітряного та наземного базування.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 29 листопада: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу:

596 ударних БпЛА типу Shahed

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал

23 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К

4 балістичні ракети Іскандер-М

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69

У Повітряних силах заначили, що з 596 ударних БпЛА якими цієї ночі атакували Росія близько 350 — Шахеди.

Основний напрямок атаки — Київщина.

Атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10:30 29 листопада протиповітряною обороною збито або подавлено 577 повітряних цілей:

558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та інших;

1 аеробалістична ракета Х-47М2 Кинджал;

12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

4 балістичні ракети Іскандер-М;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а уламки збитих дронів падали на 17 об’єктах.

Роботи з ліквідації наслідків тривають у відповідних районах.

Нагадаємо, що унаслідок атаки на Київ загинули двоє людей та постраждали ще 37, серед них 10-річний хлопчик.

Падіння уламків зафіксовані у кількох районах столиці. На місцях виникли пожежі.

