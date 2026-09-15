РФ вдарила по птахофермі на Одещині: загинула птиця, пошкоджено дах
- РФ завдала удару по території птахоферми на Одещині.
- На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
Російські окупанти вдарили по території птахоферми на Одещині.
Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Атака на птахоферму на Одещині: що відомо
За інформацією Олега Кіпера, внаслідок удару пошкоджено дах із сонячними панелями. Виникла пожежа. Частина свійської птиці загинула.
Рятувальники ДСНС пожежу ліквідували. Тривають заходи з усунення наслідків атаки.
13 вересня російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі та області. Внаслідок атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки, об’єкти цивільної та логістичної інфраструктури, автомобілі. Тоді повідомлялося про 20 постраждалих, серед них — двоє дітей.
12 вересня Одеса також була під масованою атакою. Тоді поранення дістали майже 40 людей, двоє загинуло.
5 вересня на Одещині Росія атакувала склад із продуктами. Внаслідок атаки постраждалих немає.
4 вересня Росія атакувала Одесу дронами. Вибухами були пошкоджені квартири, фасади та скління двох багатоповерхівок, а також приватні будинки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Одеська ОВА