Російські окупанти вдарили по території птахоферми на Одещині.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на птахоферму на Одещині: що відомо

За інформацією Олега Кіпера, внаслідок удару пошкоджено дах із сонячними панелями. Виникла пожежа. Частина свійської птиці загинула.

Зараз дивляться

Рятувальники ДСНС пожежу ліквідували. Тривають заходи з усунення наслідків атаки.

13 вересня російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі та області. Внаслідок атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки, об’єкти цивільної та логістичної інфраструктури, автомобілі. Тоді повідомлялося про 20 постраждалих, серед них — двоє дітей.

12 вересня Одеса також була під масованою атакою. Тоді поранення дістали майже 40 людей, двоє загинуло.

5 вересня на Одещині Росія атакувала склад із продуктами. Внаслідок атаки постраждалих немає.

4 вересня Росія атакувала Одесу дронами. Вибухами були пошкоджені квартири, фасади та скління двох багатоповерхівок, а також приватні будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.