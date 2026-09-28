Російські війська вночі та вранці 28 вересня продовжили атакувати Україну. Зокрема, наслідки масштабних російських ударів фіксуються у Києві, Харкові, Запоріжжі та інших населених пунктах. Є загиблі й десятки постраждалих.

Серед інших подій ранку — повідомлення уряду про дефіцит у $27 млрд на оборонні потреби та підготовка України до зими на тлі загрози нових ударів РФ по енергетиці.

Про ці та інші події ночі та ранку 28 вересня – читайте у дайджесті.

Зараз дивляться

Атака на Київ

Вранці 28 вересня Росія атакувала Київ безпілотниками. Влучання та пошкодження зафіксували в Оболонському, Шевченківському, Печерському, Подільському та Голосіївському районах.

За даними ДСНС, постраждали четверо людей.

В Оболонському районі БпЛА пошкодив АЗС, де виникла пожежа. У Шевченківському районі дрон влучив в офісну будівлю, у Печерському також загорілося офісне приміщення.

У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю, частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибухова хвиля пошкодила вікна сусіднього житлового будинку. Постраждали троє підлітків: 15-річним хлопцю та дівчині надали допомогу на місці, 17-річного хлопця госпіталізували.

У Голосіївському районі БпЛА влучив у приватний двоповерховий будинок, одна людина постраждала. Також зафіксовано влучання дрона в кафе біля АЗС.

Атака на Київщину

Російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Наслідки зафіксували у п’яти районах, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Броварському районі пошкоджено складські та адміністративні приміщення, у Бучанському – приватне домоволодіння, ринок і шість автомобілів.

У Фастівському районі постраждали виробниче приміщення та шість авто, у Бориспільському – транспортний засіб, у Білоцерківському – сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.

Внаслідок атаки на Київщину 28 вересня загинули троє людей, ще восьмеро постраждали. За словами Володимира Зеленського, один із загиблих – громадянин Азербайджану.

Загалом у регіоні пошкоджено 21 цивільний об’єкт. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Атака на Харків

У Харкові внаслідок російської атаки керованими авіабомбами пошкоджено житлові будинки у Київському та Салтівському районах. Один із КАБів влучив у багатоповерхівку, де зруйновано другий і третій поверхи.

Станом на 11:00 відомо про 35 постраждалих, щонайменше 10 з них – діти.

У Салтівському районі серед постраждалих є діти віком від 2 до 15 років. Частину з них госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці.

Про наслідки атаки повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов. Вони уточнили, що пошкодження зафіксовано також у Київському районі міста.

Атака на Чернігівщину

Увечері 27 вересня російський безпілотник вдарив по житловому сектору Новгорода-Сіверського, повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Постраждали четверо людей: дівчата 15 і 17 років та чоловіки 19 і 27 років. Двох чоловіків госпіталізували, їхній стан стабільний, дівчата лікуються амбулаторно. Також пошкоджено кілька житлових будинків.

Пізніше російські війська атакували дроном типу Молнія підприємство в Семенівці, а вранці 28 вересня завдали удару БпЛА по об’єкту критичної інфраструктури в області.

Атака на Донеччину

Протягом доби російські війська 24 рази обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

У Білозерському Покровського району зруйновано багатоповерхівку та адміністративну будівлю, ще три багатоповерхівки пошкоджено.

У Краматорському районі поранено чотирьох людей: по одній у Слов’янську та Біленькому, ще двох — у Бузинівці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури у Слов’янську, Краматорську, Олександрівці та Староварварівці.

Із прифронтових районів евакуювали 402 людей, серед них 36 дітей.

Україні бракує $27 млрд для покриття оборонних потреб

Україні не вистачає $27 млрд для покриття оборонних потреб, заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Близько $7 млрд уряд планує знайти всередині країни завдяки економії, перегляду витрат і перерозподілу фінансування.

Ще близько $20 млрд Україна розраховує залучити за допомогою міжнародних партнерів. Ці кошти потрібні насамперед на дрони, ракети, техніку та інше забезпечення Сил оборони.

Серед напрямів, видатки на які можуть тимчасово скоротити або призупинити, Корецький назвав дороги, програми стійкості та культуру. Водночас пенсії, зарплати лікарів і вчителів, грошове забезпечення військових та підтримку їхніх сімей скорочувати не планують.

Для отримання частини міжнародної допомоги уряд має до 15 жовтня ухвалити необхідні рішення. Окремі кроки також потребують голосування Верховної Ради.

Корецький розповів про підготовку України до зими

Україна входить у зиму 2026–2027 краще підготовленою, ніж торік: нарощено генерацію, резервне живлення, захист критичної інфраструктури, запаси обладнання та кількість ремонтних бригад.

Водночас РФ удосконалює засоби ударів, застосовує реактивні Shahed і накопичує балістичні та інші ракети на зиму. Тому уряд не очікує легкого опалювального сезону.

Прем’єр Сергій Корецький також закликав ОСББ і ЖЕКи перевірити електромережі та резервне обладнання, а родини маломобільних людей і людей з інвалідністю заздалегідь продумати альтернативне місце перебування на випадок тривалих відключень.

Нагадаємо, Третій корпус звільнив ще низку сіл, понад 250 окупантів у полоні.

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