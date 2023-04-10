Німеччина не допустить до змагань спортсменів з Росії – голова МВС

Квітень, 10 в 9:29

Німеччина не пустить на свою територію спортсменів з Росії, якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить їх до участі в міжнародних змаганнях.

Про це заявила міністр внутрішніх справ країни Ненсі Файзер, пише німецьке видання NTV.

– Країни, в яких проходять великі спортивні заходи, не безсилі. Вони можуть контролювати, чи можуть росіяни дійсно брати участь, видаючи візи. Якщо ми організуємо міжнародні змагання в Німеччині, то зможемо діяти відповідним чином, – сказала вона.

Міністерка підкреслила, що допуск росіян на міжнародні змагання став би “ляпасом українським спортсменам”.

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– Запропонувати палію війни Путіну сцену для пропаганди – значить зрадити всі цінності спорту, – зауважила Файзер.

Нагадаємо, МОК рекомендував спортивним федераціям допустити росіян до індивідуальних змагань у нейтральному статусі з певними винятками.

30 березня міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов повідомив, що українські спортсмени зможуть взяти участь лише у тих відбіркових турнірах до Олімпіади-2024 у Парижі, де не буде росіян.

Пізніше у Міжнародному олімпійському комітеті розкритикували наміри України бойкотувати змагання, на яких будуть присутні спортсмени з Росії та Білорусі.

Також ми розповідали, що Франція скасувала Кубок світу з фехтування через допуск росіян та білорусів до змагань.