Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан знову виступатиме на міжнародних змаганнях після тривалої перерви.

Про це спортсменка повідомила в Instagram.

Ольга Харлан повертається у спорт

За словами фехтувальниці, рівно два роки тому вона востаннє брала участь у міжнародних змаганнях. Відтоді Харлан мріяла повернутися до виступів, однак не поспішала розкривати свої плани.

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Тепер спортсменка підтвердила, що знову змагатиметься, але вже в новому статусі — мами.

— Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі, — написала Ольга Харлан.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kharlan Olga / Ukrainian fencer 🇺🇦🤺 (@olgakharlan)

Фехтувальниця розуміє, що повернення буде непростим, однак труднощі її не лякають.

Перші змагання після перерви Харлан анонсувала у французькому Орлеані.

Нагадаємо, найтитулованіша українська спортсменка, фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан цього року вперше стала мамою.

Про народження дитини вона разом зі своїм нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле, повідомила у соцмережах.

14 червня у пари народилася донька, яку назвали Аріанною.

Ольга Харлан та Луїджі Самеле разом уже понад шість років. Восени 2024 року пара оголосила про заручини, однак весілля поки не зіграла.

Про вагітність олімпійська чемпіонка повідомила в лютому цього року.

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