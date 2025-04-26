Як утворилася Велика пʼятірка Євробачення і які країни входять до її складу

На пісенному конкурсі Євробачення вже багато років є поняття Великої пʼятірки – це п’ять країн, які автоматично потрапляють до фіналу конкурсу.

Це Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та Велика Британія – найбільші фінансові донори Європейської мовної спілки (EBU), яка є організатором конкурсу. Саме завдяки внескам цих країн забезпечується значна частина бюджету Євробачення.

Раніше вони навіть не виступали у півфіналах, але це правило змінилося минулого року. Втім, номери представників країн з Великої пʼятірки все одне проходять поза конкурсом і в підсумку стовідсотково опиняються у гранд-фіналі.

Зараз дивляться

Як утворилася Велика пʼятірка Євробачення

Спершу була Велика четвірка – Франція, Німеччина, Іспанія та Велика Британія. Вона сформувалася у 2000 році, коли ці країни стали ключовими спонсорами конкурсу. У 2011-му до переліку приєдналася Італія, повернувшись після 13-річної перерви й одразу здобувши високий результат. Так з’явилася Велика пʼятірка Євробачення.

Цей статус не лише забезпечує місце у фіналі, а й гарантує широке охоплення трансляції в цих країнах. Мовники, які представляють Велику пʼятірку, зобов’язані транслювати як півфінали, так і фінал, сприяючи високим рейтингам шоу.

Скільки разів перемагали країни Великої пʼятірки

Попри постійне місце у фіналі, представники Великої пʼятірки не завжди були серед фаворитів. Водночас ці країни мають доволі показову історію перемог.

Велика Британія перемагала пʼять разів. Востаннє це сталося у 1997 році.

Франція має таку саму кількість перемог. Ось тільки з 1977 року її представники жодного разу не привозили додому кришталевий мікрофон.

Італія може похизуватися трьома перемогами. Остання з них дісталася гурту Maneskin у 2021 році.

Іспанія наразі має у скарбничці два переможних виступи. Зате це сталося два роки поспіль – у 1968-му та 1969-му.

Німеччина також перемагала двічі – у 1982 і 2010 роках.

Буває й так, що представники Великої пʼятірки опиняються в нижній частині таблиці результатів. Наприклад, у 2015 році Іспанія посіла 21-шу сходинку, Велика Британія – 24-ту, Франція – 25-ту, а Німеччина взагалі набрала нуль балів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.