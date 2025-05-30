Він – не росіянин: Melovin пояснив бали для Tommy Cash у фіналі Євробачення 2025

Melovin, який увійшов до складу національного журі України на Євробаченні 2025, прокоментував бали, які поставив фіналістам пісенного конкурсу.

Раніше співака розкритикували за те, що він високо оцінив виступ представника Естонії Tommy Cash, який співпрацює з росіянами і нібито виступав у тимчасово окупованому Криму.

Melovin пояснив, чому голосував за Tommy Cash

Артист заявив, що оцінював фіналістів Євробачення 2025, зокрема й представника Естонії, спираючись лише на їхні пісні.

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За словами Melovin, Tommy Cash не є проросійським виконавцем, а СБУ офіційно не підтвердила інформацію про те, що у 2021 році він перетинав кордон анексованого Криму. Також співак додав, що у нього не було заборони на публікацію результатів голосування, як писали у мережі.

– Естонія віддала 1% ВВП Україні – це найбільша підтримка серед країн Євросоюзу. Окрім того, що бабуся в Tommy Cash росіянка, мама у нього – українка. А ще є естонське походження. Тому він не росіянин, він – естонець, – сказав Melovin.

Нагадаємо, що після фіналу Євробачення 2025 Melovin показав, як він оцінив учасників конкурсу. У рейтингу співак поставив Німеччину на перше місце, а Естонію – на друге.

Згодом Melovin сказав, що пісня Tommy Cash Espresso Macchiato – єдина, мотив якої наспівують та знають всі.

Окрім Melovin, до складу журі України на Євробаченні 2025 увійшли Дмитро Шуров, Tayanna, Олена Шоптенко і Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

Джерело : Люкс ФМ

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