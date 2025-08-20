У серіалі про Гаррі Поттера покажуть усю родину Візлі – перше фото

Головне HBO зробив новий анонс про акторський склад серіалу Гаррі Поттер.

У центрі уваги – одна з найвідоміших родин чарівного світу.

Поттеромани активно обговорюють вибір шоуранерів.

Телеканал HBO продовжує знайомити поттероманів з новими акторами, що втілять у серіалі персонажів з книг про Гаррі Поттера.

Тепер дійшла черга до нащадків магічної родини Візлі. Усі вони, як годиться, руді, тож тут шоуранери не відступили від канону, дотримавшись літературного опису героїв.

Хто зіграє родину Візлі

На сторінці HBO в Instagram зʼявилося групове фото Аластера Стаута, який зіграє Рона Візлі, та його серіальних “родичів”.

Зараз дивляться

– Барліг майже повний. Ми радо вітаємо Трістана Гарланда як Фреда Візлі, Ґабріеля Гарланда як Джорджа Візлі, Руарі Спунера як Персі Візлі та Ґрейсі Кокрейн як Джинні Візлі в оригінальному серіалі HBO Гаррі Поттер. Чарлі зараз у Румунії, але вже невдовзі приєднається до нас, – написали творці шоу.

Раніше стало відомо, хто виконає роль матріарха родини – Моллі Візлі. Її образ втілить британська акторка Кетрін Паркінсон, зокрема відома за серіалом IT-шники.

Реакція мережі на вибір акторів

Загалом фанати схвально поставилися до результатів кастингу. Проте багато хто закликає шоуранерів нарешті розкрити особистість Джинні Візлі, яка отримала порівняно небагато екранного часу у попередніх фільмах.

Трістан та Ґабріель познайомилися на прослуховуванні?

Сподіваюся, цього разу Джинні матиме індивідуальність.

Де Ед Ширан?

Вітаємо Візлі! З нетерпінням чекаю на хаос від Фреда та Джорджа. Шкоду заподіяно!

Руде волосся? І поношена мантія? Мабуть, це Візлі.

Тобто усе згідно із книгами, крім Снейпа…

Хочу побачити Чарлі та Білла!

Кожна крута пригода починається у Барлозі Візлі!

До слова, фанати продовжують критикувати вибір актора на роль професора зіллєваріння Северуса Снейпа. Творці ж серіалу про Гаррі Поттера запевняють, що глядачі одразу забудуть про неканонічний вигляд чарівника, побачивши гру Паапи Ессієду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.