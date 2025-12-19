Телеканал ICTV2 19 грудня відзначає свою третю річницю. За цей час, попри повномасштабну війну, канал створив чимало яскравих проєктів та знайшов свою аудиторію.

Підбиваючи яскраві моменти 2025 року, ICTV2 склав власний рейтинг найсексуальніших акторів українського екрана, про яких найбільше писали в медіа та чия поява викликала справжній резонанс.

Андрій Ісаєнко: від кіборга до цинічного Сковороди

Андрій Ісаєнко вже багато років є одним із провідних і найулюбленіших акторів українського кіно та театру.

Його проривом стала роль у стрічці Кіборги, далі були Захар Беркут, Я працюю на цвинтарі, Щедрик, Велика прогулянка та інші. Серед своїх проєктів сам актор виділяє серіал ICTV Козаки. Абсолютно брехлива історія як один із найзнаковіших.

Цього року Ісаєнка можна було побачити у двох проєктах каналу ICTV2 – Майор Сковорода і Служба 112. Актор вкотре довів, що може бути різним: від гостро комедійного та цинічного Сковороди до героїчного і людяного рятувальника Дмитра Мовчана.

Андрій Ісаєнко має чудове почуття гумору, блискуче відповідає на незручні питання, а в соцмережах не втомлюється зізнаватися у коханні своїй дружині – режисерці Олесі Моргунець-Ісаєнко.

В’ячеслав Довженко: секс-символ, що готується одружитися

Вже декілька років актор вважається секс-символом українського екрана, хоча сам В’ячеслав Довженко ставиться до цього титулу з іронією. Будь-який фільм, серіал або вистава за якого участі стає подією, яку обговорюють глядачі.

Нову хвилю популярності актору приніс серіал ICTV2 АТП Перевізники, який отримав високі рейтинги, увійшов до першої пʼятірки переглядів на Netflix і полюбився глядачам.

Актор грає водія Артема Горбача, який разом із напарником Семеном Зозулею (актор Володимир Гладкий) доставляє вантажі в різні куточки країни, потрапляючи у небезпечні історії та рятуючи інших людей.

Вʼячеслав не надто любить ділитися подробицями особистого життя, адже переконаний – щастя любить тишу. Однак нещодавно в ефірі Ранку у великому місті Довженко несподівано зізнався, що готовий освідчитися коханій.

Олександр Рудинський: молодий, геніальний, закоханий

У свої 29 років актор Олександр Рудинський вже встиг стати Заслуженим артистом України, отримати міжнародні нагороди, стати викладачем акторської майстерності та активно зніматися і грати на сцені.

Кар’єра Олександра стрімко вийшла на міжнародний рівень. Серед найсвіжіших робіт: короткометражний фільм Камінь, ножиці, папір, за який він отримав престижну BAFTA, серіал Джорджа Клуні Агенція, де Сашко грав разом з Майклом Фасбендером і Річардом Гіром, і новий серіал Ховаючи колишню.

А ще – майбутній проєкт ICTV2 Повернення, на який вже багато хто чекає: в драмеді Рудинський зіграв військового Сергія Вербу.

Актор щасливий у шлюбі, його дружина Марія – також акторка, колишня його однокурсниця. Подружжя має сина Петрика, але це не заважає фанаткам зізнаватися йому у коханні.

Сергій Стрельніков: зірка фільмів для чоловіків

Актор Стрельніков має багато яскравих ролей, але широке коло глядачів знають його як Довбуша. Можна сказати, що саме цей фільм і приніс Сергію всеосяжну любов українців, а бойовик Штурм про складну роботу спецпідрозділів лише посилив статус актора як зірки чоловічого кіно.

Глядачі каналу ICTV2 вважають актора своїм: він грає сміливих маскулінних персонажів, волелюбних і домінантних. Нещодавно Сергій Стрельніков з’явився у четвертому сезоні детектива Розтин покаже.

Цього року глядачів вразили перші кадри з майбутнього проєкту Справа НБР, де актор зіграв талановитого слідчого, який розкриває найзаплутаніші справи. До премʼєри лишається все менше часу.

Актор одружений з колегою, акторкою Вікторією Литвиненко, пара виховує спільного сина Сильвестра. До речі, кохання між акторами спалахнуло на зйомках детективного бойовика ICTV Володимирська, 15.

Юрій Вихованець: прорив року

Актора Франківського драмтеатру Юрія Вихованця обожнюють в рідному Івано-Франківську. Глядачі ходять на вистави за його участі, не пропускають нових пісень Юрія, а також слідкують за його приватним життям.

Нещодавно про актора Вихованця дізналися глядачі в різних регіонах нашої країни, завдяки серіалам, де він знявся.

Юрія можна сміливо назвати проривом року на телебаченні. Він відразу привернув увагу глядачів каналу ICTV2, з’явившись у серіалах Митець та Служба 112. Харизматичний та яскравий Вихованець зараз працює на знімальному майданчику нового серіалу каналу Екстрена допомога.

Юрій одружений із відомою співачкою Fiїnka. Вони навчалися на одному курсі, і актор каже, що відразу знав, що Ірина стане його дружиною.

Вихованець – справжній романтик. Він написав сценарій та влаштував цілі зйомки фільму, щоб ефектно зробити Ірині пропозицію і зафільмувати цей момент.

