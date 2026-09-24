Меган Маркл може отримати роботу після повернення до Великої Британії.

Про це повідомляє People.

Меган Маркл може отримати роботу у Великій Британії

Під час благодійного заходу WellChild Awards 2026 ведуча Габі Рослін у жартівливій, але цілком серйозній формі запропонувала Меган Маркл спробувати себе в ролі радіоведучої на популярній британській станції Magic Radio.

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Головним посередником у цій історії став її чоловік принц Гаррі, якому й озвучили несподівану ідею.

Ведуча Габі Рослін спочатку звернулася до принца Гаррі з запитанням: Хочеш шоу на Magic?, після чого одразу додала: Ваша дружина могла б зробити шоу на Magic. Вона любить Magic. У якому шоу вона хотіла б брати участь?

Принц Гаррі не розгубився та з усмішкою відповів:

— Ми про це не говорили, але я можу їй це передати.

Зазначимо, що запрошення щодо роботи на радіо Magic для Меган Маркл з’явилося не просто так.

Раніше Меган Маркл неодноразово зізнавалася у своїй симпатії до цієї радіостанції.

Зокрема, у другому сезоні свого серіалу на Netflix З любов’ю, Меган герцогиня зазначила, що після від’їзду до США найбільше сумує саме за Magic FM.

Тим часом директор із контенту Magic Radio Пол Сільвестр публічно заявляв, що двері станції для Меган Маркл завжди відкриті.

— Пропозиція вже обговорюється: якщо герцогиня хоче вести шоу, будь ласка, — зазначив Сільвестр.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Великої Британії після шести років життя в США.

Переїзд Гаррі та Меган Маркл відбувся наприкінці серпня.

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