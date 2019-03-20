Спікер верхньої палати парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв склав присягу виконувача обов’язків президента.

Касим-Жомарт Токаєв став виконувачем обов’язків президента Казахстану.

Згідно з конституцією, він буде обіймати посаду решту президентського терміну Нурсултана Назарбаєва.

Церемонія відбулася на спільному засіданні палат парламенту Казахстану в будівлі Мажилісу.

Читайте: Після відставки Назарбаєва в обмінниках Казахстану закінчилися долари

Після закінчення церемонії глава ЦВК республіки вручив Токаєву посвідчення президента Казахстану.

Він буде повноцінним президентом до наступних виборів у країні, які відбудуться навесні 2020 року.

Нагадаємо, напередодні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку.

Джерело: Tengrinews.kz

Фото: Tengrinews.kz