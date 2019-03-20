Спікер верхньої палати парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв склав присягу виконувача обов’язків президента.
Касим-Жомарт Токаєв став виконувачем обов’язків президента Казахстану.
Згідно з конституцією, він буде обіймати посаду решту президентського терміну Нурсултана Назарбаєва.
Церемонія відбулася на спільному засіданні палат парламенту Казахстану в будівлі Мажилісу.
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Після закінчення церемонії глава ЦВК республіки вручив Токаєву посвідчення президента Казахстану.
Він буде повноцінним президентом до наступних виборів у країні, які відбудуться навесні 2020 року.
Нагадаємо, напередодні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку.
Джерело: Tengrinews.kz
Фото: Tengrinews.kz