На саміті G20 у Японії з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо стався конфуз.

В Осаці на саміті Великої двадцятки з Джастіном Трюдо трапився курйоз. Прем’єр-міністр сидів між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Бразилії Жаіром Болсонору.

У якийсь момент він повернувся до бразильського лідера, щоб потиснути йому руку, проте той відвернувся і потиснув руку сусідові.

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На відео видно, яке здивування і нерозуміння у цей момент відчув Трюдо.

До речі, президент Росії Володимир Путін прийшов на вечерю на честь лідерів країн G20 зі своєю чашкою.