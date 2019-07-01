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Конфуз на саміті G20: президент Бразилії не відповів на рукостискання Трюдо

На саміті G20 у Японії з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо стався конфуз.

Конфуз на саміті G20: президент Бразилії не відповів на рукостискання Трюдо

В Осаці на саміті Великої двадцятки з Джастіном Трюдо трапився курйоз. Прем’єр-міністр сидів між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Бразилії Жаіром Болсонору.

У якийсь момент він повернувся до бразильського лідера, щоб потиснути йому руку, проте той відвернувся і потиснув руку сусідові.

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На відео видно, яке здивування і нерозуміння у цей момент відчув Трюдо.

До речі, президент Росії Володимир Путін прийшов на вечерю на честь лідерів країн G20 зі своєю чашкою.

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