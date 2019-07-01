На саміті G20 у Японії з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо стався конфуз.
В Осаці на саміті Великої двадцятки з Джастіном Трюдо трапився курйоз. Прем’єр-міністр сидів між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Бразилії Жаіром Болсонору.
У якийсь момент він повернувся до бразильського лідера, щоб потиснути йому руку, проте той відвернувся і потиснув руку сусідові.
Читайте: Піт послабив клей: брови Трюдо “сповзли” і стали мемом
На відео видно, яке здивування і нерозуміння у цей момент відчув Трюдо.
LMAOOOOO
PATHETIC pic.twitter.com/JawT8Ulskj
— Comfortably Smug (@ComfortablySmug) 30 июня 2019 г.
До речі, президент Росії Володимир Путін прийшов на вечерю на честь лідерів країн G20 зі своєю чашкою.