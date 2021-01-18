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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Австралія може не відчинити кордони до 2022 року

У Австралії не планують відкривати кордони і відновлювати повноцінний пасажиропотік до кінця цього року.

Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров’я країни Брендан Мерфі.

За його словами, те, що кордони відчинять у 2021 році, малоймовірно, навіть якщо щеплення від коронавірусу проведуть значній частині населення.

У МОЗ країни не впевнені, що за допомогою вакцинації вийде подолати вірус, тому заходи, зокрема прикордонні обмеження, поки не скасовуватимуть.

Ймовірно, що кордони країна відчинить вже у 2022 році.

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Коронавірус в Австралії

Ситуація з коронавіурсом в Австралії протягом всієї пандемії була однією з найкращих. Були дні, коли у країні за добу не виявили жодного нового хворого на вірус.

Через це у країні планували не поспішати з вакцинацією.

Детальніше про коронавірус та карантин в Австралії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Хinhua

Фото: Pexels

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