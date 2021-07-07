США обмежили авіасполучення з Республікою Білорусь, заборонивши продаж квитків на рейси для пасажирів. Відповідний наказ 7 липня видало Міністерство транспорту.
Причиною обмежень став інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську, на борту якого перебував опозиціонер Роман Протасевич. Заборона також стосується рейсів з пересадкою.
Винятки в авіаперельотах до Білорусі становитимуть випадки, пов’язані з гуманітарною складовою, безпекою та національними інтересами Штатів.
Американське об’єднання пілотів ALPA уже привітало наказ Мінтрансу.
Посадка Ryanair у Білорусі сталася у травні. Літак прямував з Афін до Вільнюса, але над Білоруссю надійшло повідомлення про нібито замінування. Відомо, що наказ про його примусову посадку видав самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
Одразу після приземлення у Мінську силовики заарештували опозиційного журналіста та екс-головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. У міжнародній спільноті засудили таке рішення та запровадили санкції проти Білорусі.
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