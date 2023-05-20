Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Світ
Потребує перевірки
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Блінкен зіграв ключову роль у рішенні США щодо винищувачів F-16 для України – WP

Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

Держсекретар США Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації Джо Байдена, хто найбільше наполягав на тому, щоб дозволити передати Україні літаки F-16 із арсеналу союзників.

Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Блінкен відігравав подібну роль, коли НАТО опинилося в глухому куті щодо того, чи надавати Україні сучасні танки. Тоді Німеччина вагалася щодо схвалення передання танків Leopard 2.

Газета пише, що перешкоду подолали, коли Блінкен підштовхнув Білий дім до схвалення передання танків M1 Abrams, попри опір Пентагону. Згодом це дозволило європейським союзникам приєднатися до постачання.

Згода Білого дому на передання Києву винищувачів F-16, за даними джерел, є результатом тиску союзників з НАТО, Конгресу США та особисто президента України Володимира Зеленського.

Блінкен був найбільшим прихильником надання Україні F-16 в адміністрації Байдена – WP

Президент США Джо Байден тривалий час відмовлявся давати зелене світло на передання Україні американських винищувачів. Через позицію Вашингтона країни Європи не могли навіть тренувати українських пілотів на F-16.

Газета пише, що терміни постачання бойових літаків можуть бути не такими швидкими, як очікує Київ. Потенційним постачальникам, таким як Нідерланди, Данія, Норвегія та Польща, потрібний час для перевірки своїх арсеналів, а також ресурсів для проведення навчання льотчиків.

20 травня радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився від своєї позиції проти надання Україні винищувачів F-16.

Крім того, Байден повідомив своїм колегам у Великій сімці, що США підтримають спільні зусилля щодо навчання українських пілотів на винищувачах.

Читайте також
Навчання українських пілотів на F-16 має тривати щонайменше пів року – експерт
винищувачі F-16

Джерело: The Washington Post
Винищувач F-16, Винищувачі для України, Ентоні Блінкен, США, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Українські пілоти вже чекають початку навчань на F-16 – Резніков
Олексій Резніков
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Винищувач F-16
Байден скасував відмову щодо надання винищувачів F-16 Україні – Салліван
F-16
Навчання українських пілотів на F-16 має тривати щонайменше пів року – експерт
винищувачі F-16
Португалія готова тренувати українських пілотів і механіків – МЗС
Блінкен зіграв ключову роль у рішенні США щодо винищувачів F-16 для України – WP
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Блінкен зіграв ключову роль у рішенні США щодо винищувачів F-16 для України – WP
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Блінкен зіграв ключову роль у рішенні США щодо винищувачів F-16 для України – WP
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Блінкен зіграв ключову роль у рішенні США щодо винищувачів F-16 для України – WP
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Блінкен зіграв ключову роль у рішенні США щодо винищувачів F-16 для України – WP
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь