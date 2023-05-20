Блінкен зіграв ключову роль у рішенні США щодо винищувачів F-16 для України – WP

Держсекретар США Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації Джо Байдена, хто найбільше наполягав на тому, щоб дозволити передати Україні літаки F-16 із арсеналу союзників.

Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, Блінкен відігравав подібну роль, коли НАТО опинилося в глухому куті щодо того, чи надавати Україні сучасні танки. Тоді Німеччина вагалася щодо схвалення передання танків Leopard 2.

Газета пише, що перешкоду подолали, коли Блінкен підштовхнув Білий дім до схвалення передання танків M1 Abrams, попри опір Пентагону. Згодом це дозволило європейським союзникам приєднатися до постачання.

Згода Білого дому на передання Києву винищувачів F-16, за даними джерел, є результатом тиску союзників з НАТО, Конгресу США та особисто президента України Володимира Зеленського.

Президент США Джо Байден тривалий час відмовлявся давати зелене світло на передання Україні американських винищувачів. Через позицію Вашингтона країни Європи не могли навіть тренувати українських пілотів на F-16.

Газета пише, що терміни постачання бойових літаків можуть бути не такими швидкими, як очікує Київ. Потенційним постачальникам, таким як Нідерланди, Данія, Норвегія та Польща, потрібний час для перевірки своїх арсеналів, а також ресурсів для проведення навчання льотчиків.

20 травня радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився від своєї позиції проти надання Україні винищувачів F-16.

Крім того, Байден повідомив своїм колегам у Великій сімці, що США підтримають спільні зусилля щодо навчання українських пілотів на винищувачах.

Джерело : The Washington Post

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