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Юлія Соколова, редакторка стрічки

У Білому домі закликали КНДР не постачати і не продавати зброю Росії

Кім Чен Ин і Путін
Фото: Getty Images

У Білому домі закликали Північну Корею не передавати зброю Кремлю. Така заява пролунала на тлі візиту Кім Чен Ина до Росії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У понеділок, 11 вересня, Пхеньян і Москва оголосили, що лідер КНДР вирушив до РФ на запрошення Володимира Путіна.

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За даними Білого дому, під час зустрічі двох диктаторів продовжаться переговори щодо можливого постачання зброї.

– Як ми і попереджали, очікується, що переговори щодо озброєнь між Росією та КНДР продовжаться під час візиту Кім Чен Ина до РФ. Ми закликаємо КНДР дотримуватися публічних зобов’язань, які взяв на себе Пхеньян, не постачати і не продавати зброю Росії, – наголосила речниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон.

Минулого тижня США попереджали, що Кім Чен Ин збирається відвідати Росію, щоб обговорити потенційну угоду про постачання зброї.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначав, що дискусії між Москвою та Пхеньяном “активно просуваються”. Він також попередив, що КНДР “заплатить ціну”, якщо надасть РФ зброю для війни проти України.

Лунали припущення, що Пхеньян може запропонувати Москві боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності. А Росія натомість може надати зерно, нафту та високочутливі військові технології.

Як відомо, Північна Корея перебуває під санкціями ООН і США через програму Пхеньяна зі створення зброї масового знищення: балістичних ракет, здатних нести ядерний заряд.

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У Білому домі закликали КНДР не постачати і не продавати зброю Росії

Джерело: CNN
Білий дім, Зброя, Кім Чен Ин, КНДР, Кремль, Північна Корея, Російська агресія, США
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