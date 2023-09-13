Єврокомісар пропонує продовжити заборону на експорт зерна з України – ЗМІ

В Європейській комісії внесли подання щодо продовження заборони на імпорт української агропродукції до п’яти сусідніх країн після 15 вересня.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF24.

Подання вніс керівник офісу єврокомісара з питань торгівлі Міхаель Гегер, що вважається одним із найвпливовіших чиновників у ЄС. Воно ґрунтується на аналізі ринкової ситуації з урахуванням низьких цін, неможливості зберігання зерна в сусідніх з Україною країнах і зростанні українського експорту до інших країн ЄС, оминаючи Польщу, Румунію, Болгарію, Словаччину й Угорщину.

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Водночас, наразі невідомо, йдеться про продовження обмежень до кінця 2023 року чи на коротший термін.

Остаточне рішення залежить від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Натомість видання не виключає, що подання може бути сигналом на користь того, що заборону таки продовжать.

Документ є результатом роботи так званої Координаційної платформи по зерну. До неї входять представники п’яти країн, України та Єврокомісії, платформа працює за зачиненими дверима.

Заборона експорту українського зерна до низки країн ЄС

Нагадаємо, у 2022 та на початку 2023 року через логістичні проблеми у країнах центральної Європи накопичилася велика кількість українського зерна за нижчою ціною, ніж вироблена в ЄС продукція. Це призвело до здешевлення зернових і падіння прибутків національних фермерів Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини.

У травні Європейська комісія заборонила до 15 вересня 2023 року імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до п’яти вищезгаданих країн.

В МЗС України назвали це рішення неприйнятним і таким, що суперечить Угоді про асоціацію з ЄС та принципам єдиного ринку ЄС.

Президент Володимир Зеленський закликав Румунію, Болгарію, Словаччину, Польщу та Угорщину відмовитись від подальшого блокування експорту зерна з України.

Водночас, п’ять країн ЄС виступають за продовження заборони імпорту зерна з України принаймні до кінця 2023 року.

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