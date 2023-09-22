Важливий крок до єдності: Чехія закликає до примирення України та Польщі

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова закликала Україну та Польщу відкинути гордість і вирішити суперечку навколо зернового конфлікту.

Про це вона написала у Twitter (X).

Вона висловила обурення тим, що такі конфлікти впливають на виборців, особливо під час розпалу виборчої кампанії у Польщі. Чернохова закликала обидві сторони сісти за стіл переговорів, вибачитися, прийняти вибачення, перевести дух і рухатися далі.

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— Це має статися найближчим часом. І я дуже і дуже прошу про це всі сторони. Якщо цього не станеться, ми всі програємо, — заявила Чернохова.

Вона наголосила, що невирішення конфлікту може призвести до негативних наслідків для всіх сторін.

Що відомо про українсько-польський конфлікт навколо експорту зерна

На початку травня Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до п’яти країн ЄС: Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Рішення діє до 15 вересня 2023 року.

Влада Польщі вже заявила, що не відновлюватиме імпорт українського зерна, незалежно від того, яким буде рішення офіційного Брюсселя.

У Кабінеті міністрів України попередили, що в разі блокування Польщею експорту наша держава звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус висловив упевненість у відсутності негативних наслідків від рішення запровадити заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів в односторонньому порядку навіть у разі можливих відповідей з боку Європейського Союзу та Світової організації торгівлі.

Пізніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща наразі не передає військову техніку Україні, бо здійснює масштабне озброєння і модернізацію власної армії.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова глави уряду Польщі Матеуша Моравецького про припинення постачань зброї Україні через потребу у переозброєнні власної держави вирвали з контексту. Тому їх неправильно зрозуміли.

Джерело: Яна Чернохова

Фото: Міноборони Чехії

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