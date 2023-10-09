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Юлия Соколова, редактор ленты

В Евросоюзе проведут экстренное заседание из-за войны в Израиле

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Министры иностранных дел Евросоюза соберутся на экстренное заседание из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Встреча планируется во вторник, 10 октября.

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– Я созываю завтра экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе, – отметил Боррель в соцсети X (бывший Twitter).

Он также прокомментировал массовый расстрел посетителей музыкального фестиваля Nova Festival, который совершили террористы ХАМАС после прорыва на территорию Израиля. По данным СМИ, на месте проведения фестиваля обнаружили тела 260 погибших.

– 3 000 молодых людей находились на фестивале, когда попали в засаду. Известно, что 260 из них были жестоко убиты ХАМАС. Остальных террористы взяли в заложники, – подчеркнул Боррель.

Он добавил, что не может быть никакого оправдания для нападения на невинных мирных людей.

Война в Израиле: что происходит

Утром 7 октября боевики террористического движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. Группы террористов прорвались на израильскую территорию по суше, морю и воздуху (с помощью парапланов).

Израиль официально объявил о состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле могло уже достичь 800 человек. В больницы доставлено более 2,5 тыс. пострадавших.

В данный момент подтверждена гибель двух украинок в Израиле. Дипломатам удалось вывезти из города Сдерот (вблизи сектора Газа) украинского мальчика, который получил ранения во время обстрелов. Проверяется информация о возможной гибели еще нескольких граждан Украины.

По состоянию на 9 октября израильская армия объявила о возобновлении контроля над всеми городами на границе с Газой.

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Європейський Союз, Война в Израиле, Жозеп Боррель, Сектор Газа
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