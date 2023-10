В Евросоюзе проведут экстренное заседание из-за войны в Израиле

Министры иностранных дел Евросоюза соберутся на экстренное заседание из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Встреча планируется во вторник, 10 октября.

– Я созываю завтра экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе, – отметил Боррель в соцсети X (бывший Twitter).

Он также прокомментировал массовый расстрел посетителей музыкального фестиваля Nova Festival, который совершили террористы ХАМАС после прорыва на территорию Израиля. По данным СМИ, на месте проведения фестиваля обнаружили тела 260 погибших.

– 3 000 молодых людей находились на фестивале, когда попали в засаду. Известно, что 260 из них были жестоко убиты ХАМАС. Остальных террористы взяли в заложники, – подчеркнул Боррель.

Он добавил, что не может быть никакого оправдания для нападения на невинных мирных людей.

