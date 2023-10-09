В Евросоюзе проведут экстренное заседание из-за войны в Израиле

Министры иностранных дел Евросоюза соберутся на экстренное заседание из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Встреча планируется во вторник, 10 октября.

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– Я созываю завтра экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе, – отметил Боррель в соцсети X (бывший Twitter).

I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 9, 2023

Он также прокомментировал массовый расстрел посетителей музыкального фестиваля Nova Festival, который совершили террористы ХАМАС после прорыва на территорию Израиля. По данным СМИ, на месте проведения фестиваля обнаружили тела 260 погибших.

– 3 000 молодых людей находились на фестивале, когда попали в засаду. Известно, что 260 из них были жестоко убиты ХАМАС. Остальных террористы взяли в заложники, – подчеркнул Боррель.

Он добавил, что не может быть никакого оправдания для нападения на невинных мирных людей.

3000 young people were out celebrating at a festival, when they were ambushed. It is now clear that 260 of them were brutally murdered by Hamas. Others were taken hostage by the terrorists. There can be no justification for anyone to target innocent civilians, ever. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 9, 2023

Война в Израиле: что происходит

Утром 7 октября боевики террористического движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. Группы террористов прорвались на израильскую территорию по суше, морю и воздуху (с помощью парапланов).

Израиль официально объявил о состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле могло уже достичь 800 человек. В больницы доставлено более 2,5 тыс. пострадавших.

В данный момент подтверждена гибель двух украинок в Израиле. Дипломатам удалось вывезти из города Сдерот (вблизи сектора Газа) украинского мальчика, который получил ранения во время обстрелов. Проверяется информация о возможной гибели еще нескольких граждан Украины.

По состоянию на 9 октября израильская армия объявила о возобновлении контроля над всеми городами на границе с Газой.

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