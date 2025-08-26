Безпілотник, уламки якого знайшли 25 серпня на сільськогосподарських угіддях на півдні Естонії, імовірно, був українським та зійшов з курсу через російські засоби радіоелектронної боротьби в Балтійському регіоні.

Таку версію має влада країни, пише Вloomberg.

Уламки дрона в Естонії: що відомо

Генеральний директор Департаменту поліції безпеки Естонії Марго Паллосон заявив, що на місці вибуху дрона утворився кратер, було знайдено його уламки.

Влада Естонії припускає, що дрон не є російським. Імовірно, його запускала Україна під час атаки на російський порт Усть-Луга в Балтійському морі 18 серпня.

– За попередніми даними, у нас є підстави вважати, що це міг бути український дрон, націлений на об’єкти на території Росії, але який Росія за допомогою GPS-глушіння та інших засобів електронної боротьби збила з курсу, і він відхилився в повітряний простір Естонії. На цей час ніщо не вказує на те, що це міг бути російський дрон, – заявив Паллосон.

Він додав, що дрон, який знайшли на території країни, був військовим і мав вибухівку, що здетонувала. Також наголосив, що у разі разі падіння на житловий будинок наслідки могли б бути значними.

За його словами, дрон міг перелетіти на територію Естонії як зі сторони Росії, так і зі сторони Латвії.

Нагадаємо, країни Балтії неодноразово заявляли про різке зростання російських засобів РЕБ, які порушують роботу навігаційних систем як військових безпілотників, так і цивільної авіації.

