Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово послабила обмеження щодо діяльності мереж АЗС компанії Лукойл за межами Росії.

Про це повідомляє Reuters.

США частково послабила санкції проти Лукойлу: що відомо

За рішенням Міністерства фінансів США, операції з близько 2 тис. автозаправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Північній і Південній Америці дозволені до 29 квітня 2026 року.

У Вашингтоні пояснили, що це рішення спрямоване на зменшення ризику для міжнародних споживачів та компаній, які щоденно здійснюють операції з паливом.

За оцінкою уряду США, миттєве блокування транзакцій могло б створити проблеми для ринку пального, викликати перебої в поставках і завдати прямої шкоди бізнесу за межами РФ, який працює під франшизою Лукойл.

Фактично американська адміністрація дозволила підтримувати роботу міжнародних мереж заправок, водночас створивши механізм, який не дає прибуткам цих мереж потрапляти до російського бюджету.

Нагадаємо, що у жовтні Дональд Трамп запровадив перші прямі санкції свого другого президентського терміну проти двох найбільших російських нафтогазових корпорацій — Лукойлу та Роснєфті.

Вони стали найбільш значущими обмеженнями фінансового характеру стосовно російського енергетичного сектору.

Після цього іноземні покупці почали активно цікавитися активами Лукойлу за кордоном — загальна вартість таких активів оцінюється приблизно у $22 млрд.

Минулого місяця Мінфін США вже дозволив компаніям проводити переговори з Лукойлом щодо можливих угод до 13 грудня.

Проте кожна операція потребуватиме окремого дозволу і проходитиме індивідуальний контроль, щоб уникнути обходу санкцій.

