Вранці 19 листопада безпілотники атакували об’єкти поблизу Альметьєвська в російській Республіці Татарстан, за 1,3 тис. км від України. Під удар потрапили резервуари для зберігання нафти, а в районі ключової нафтоперекачувальної станції Калейкіно спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Ураження НПС Калейкіно у Росії

За повідомленнями жителів Альметьєвська, у районі села Калейкіне (за 5–8 км від міста) пролунали вибухи та з’явилися яскраві спалахи, після чого в бік промислового майданчика вирушили машини швидкої допомоги та пожежні розрахунки.

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Вивчивши відео очевидців, OSINT-аналітик Astra встановив, що на території нафтоперекачувальної станції Калейкіно виникла пожежа.

Згодом пресслужба президента Татарстану Рустама Мінніханова підтвердила ранкову атаку безпілотників на південний схід Республіки. Там заявили, що поблизу Альметьєвська під удар потрапили резервуари для зберігання нафти, уламки пошкодили кілька цивільних об’єктів, а загиблих і постраждалих немає.

Водночас в Казанському Кремлі запевнили, що автоматична система пожежогасіння та служби безпеки об’єкта нібито оперативно локалізували загоряння, тому великої пожежі вдалося уникнути.

Через загрозу дронової та ракетної атаки, яка тривала кілька годин, у Татарстані закривали аеропорти, а управління освіти Альметьєвського району скасувало перші уроки у школах і рекомендувало батькам залишити дітей удома та в дитсадках.

Що відомо про НПС Калейкіно у Росії

НПС Калейкіно розташована приблизно за 1,3 тис. км від кордону з Україною і є однією з ключових нафтоперекачувальних станцій системи магістральних нафтопроводів Росії (структура Транснафта — Прикам’є).

На цьому об’єкті змішуються потоки нафти різних сортів із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану, підтримується тиск у магістральній трубі та розподіляється сировина, зокрема до системи нафтопроводу Дружба.

Це вже не перша атака на цей об’єкт. Попереднього разу НПС Калейкіно зазнала удару далекобійних дронів СБУ 23 лютого. За даними джерел, тоді на станції спалахнули два резервуари об’ємом по 50 тис. куб. м кожен.

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