Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та його радником із національної безпеки Гюнтером Заутером.

Про зустріч Кушнер повідомив у соцмережі X.

Переговори Віткоффа і Кушнера з Фрідріхом Мерцом

Сторони обговорили результати перемовин президента США Дональда Трампа в Китаї з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером КНР Сі Цзіньпіном.

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Ще однією темою розмови стали останні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

За словами Кушнера, Сполучені Штати продовжують взаємодіяти з Німеччиною, Україною та іншими європейськими партнерами. Мета співпраці – узгодити позиції та підготуватися до наступного раунду переговорів щодо російсько-української війни.

Кушнер позитивно оцінив позицію німецького канцлера щодо завершення війни в Україні та відзначив його роль у співпраці з американською стороною.

– Канцлер Мерц є рішучим прихильником миру в Україні та міцного євроатлантичного альянсу. Ми вдячні йому за лідерство, конструктивну взаємодію та тісне партнерство у нашій спільній роботі над досягненням нашої спільної мети – припинення цієї жахливої війни та побудови безпечного й процвітаючого майбутнього для України та Європи, – сказав Кушнер.

Засідання Коаліції охочих у Берліні

Сьогодні, 19 листопада, у Берліні проходить засідання Коаліції охочих. Президент України Володимир Зеленський разом із командою вже прибув до німецької столиці для участі в заході.

За словами глави держави, у зустрічі візьмуть участь понад 40 партнерів, серед яких буде й команда президента США Дональда Трампа.

Раніше Зеленський говорив, що розраховує провести зустріч з американськими представниками під час засідання Коаліції охочих.

Фото: Джаред Кушнер

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