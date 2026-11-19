Віткофф і Кушнер обговорили з Мерцом результати зустрічі Трампа з ПутінимДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та його радником із нацбезпеки Гюнтером Заутером.
- Сторони обговорили результати переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї.
Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та його радником із національної безпеки Гюнтером Заутером.
Про зустріч Кушнер повідомив у соцмережі X.
Переговори Віткоффа і Кушнера з Фрідріхом Мерцом
Сторони обговорили результати перемовин президента США Дональда Трампа в Китаї з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером КНР Сі Цзіньпіном.
Ще однією темою розмови стали останні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.
За словами Кушнера, Сполучені Штати продовжують взаємодіяти з Німеччиною, Україною та іншими європейськими партнерами. Мета співпраці – узгодити позиції та підготуватися до наступного раунду переговорів щодо російсько-української війни.
Кушнер позитивно оцінив позицію німецького канцлера щодо завершення війни в Україні та відзначив його роль у співпраці з американською стороною.
– Канцлер Мерц є рішучим прихильником миру в Україні та міцного євроатлантичного альянсу. Ми вдячні йому за лідерство, конструктивну взаємодію та тісне партнерство у нашій спільній роботі над досягненням нашої спільної мети – припинення цієї жахливої війни та побудови безпечного й процвітаючого майбутнього для України та Європи, – сказав Кушнер.
Засідання Коаліції охочих у Берліні
Сьогодні, 19 листопада, у Берліні проходить засідання Коаліції охочих. Президент України Володимир Зеленський разом із командою вже прибув до німецької столиці для участі в заході.
За словами глави держави, у зустрічі візьмуть участь понад 40 партнерів, серед яких буде й команда президента США Дональда Трампа.
Раніше Зеленський говорив, що розраховує провести зустріч з американськими представниками під час засідання Коаліції охочих.
Фото: Джаред Кушнер