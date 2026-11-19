Запланована зустріч із 40 країнами, зокрема із США: Зеленський прибув до БерлінуДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для участі в міжнародних переговорах за участю понад 40 держав-партнерів.
- Українська делегація планує порушити питання оборонної, енергетичної та фінансової підтримки, а також подальших дипломатичних кроків.
- Окремі зустрічі відбудуться з представниками США та європейськими лідерами, зокрема канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Українська делегація прибула до Берліна для участі в засіданні Коаліції охочих, на якому будуть представлені понад 40 країн-партнерів, зокрема й команда президента США.
Зеленський разом з українською делегацією прибув до Берліну
Як повідомив глава нашої держави у Telegram, серед головних пріоритетів України – посилення протиповітряної оборони, забезпечення енергетичної та фінансової підтримки, а також обговорення дипломатичних кроків для завершення війни та гарантування безпеки.
Окрему увагу приділять повноцінній участі Європи у переговорному процесі та досягненню конкретних результатів за підсумками зустрічей.
Крім того, у Берліні заплановані двосторонні переговори з європейськими партнерами, зокрема канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Також має відбутися зустріч за участю представників США та радників із питань національної безпеки європейських країн.
Нагадаємо, що раніше представники адміністрації Дональда Трампа вирушили до Німеччини для участі в дипломатичних консультаціях щодо завершення війни в Україні.