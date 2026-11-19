Українська делегація прибула до Берліна для участі в засіданні Коаліції охочих, на якому будуть представлені понад 40 країн-партнерів, зокрема й команда президента США.

Зеленський разом з українською делегацією прибув до Берліну

Як повідомив глава нашої держави у Telegram, серед головних пріоритетів України – посилення протиповітряної оборони, забезпечення енергетичної та фінансової підтримки, а також обговорення дипломатичних кроків для завершення війни та гарантування безпеки.

Окрему увагу приділять повноцінній участі Європи у переговорному процесі та досягненню конкретних результатів за підсумками зустрічей.

Зараз дивляться

Крім того, у Берліні заплановані двосторонні переговори з європейськими партнерами, зокрема канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також має відбутися зустріч за участю представників США та радників із питань національної безпеки європейських країн.

Нагадаємо, що раніше представники адміністрації Дональда Трампа вирушили до Німеччини для участі в дипломатичних консультаціях щодо завершення війни в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.