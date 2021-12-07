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Факти / Світ / Росія

В Єврокомісії попередили РФ про розширення санкцій у разі посилення агресії проти України

Юлія Соколова редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

Європейський Союз розширить санкції проти Росії та може вжити додаткових обмежувальних заходів у разі порушення міжнародного права та посилення агресії проти України.

Таку заяву зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на конференції послів ЄС.

Вона зазначила, що зростання екстремізму та автократії, що спостерігається в світі, може створювати проблеми для безпеки країн. У цьому контексті голова Єврокомісії прокоментувала переміщення російських військ та їх нарощування біля кордонів України.

– Ми повинні говорити про переміщення російських військ та їх масоване нарощування вздовж східного кордону України. Я хочу ще раз наголосити на повній і непохитній підтримці України з боку Євросоюзу перед обличчям цієї агресії проти її територіальної цілісності та суверенітету, – заявила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії уточнила, що Брюссель належним чином реагуватиме на будь-які подальші агресивні дії Москви (зокрема на порушення міжнародного права та інші зловмисні дії щодо країн, включно з Україною).

– Ця відповідь набуде форми рішучого нарощування та розширення існуючих санкційних режимів. На додачу ми готові вжити додаткових обмежувальних заходів. Ми робитимемо це за узгодженням із нашими однодумцями…. Ми хотіли б конструктивно взаємодіяти з Москвою, проте це залежить від них. Наразі саме усвідомлений вибір та агресивні дії Росії продовжують дестабілізувати безпеку в Європі, – наголосила фон дер Ляєн.

Днями західні ЗМІ з посиланням на розвідку США поінформували, що Росія планує вторгнення в Україну з декількох фронтів вже на початку 2022 року. Зазначалося, що для наступу Москва може залучили до 175 тис. військовослужбовців. У ЗМІ була оприлюднена відповідна карта можливого наступу військ РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков також припускав, що найближчим часом кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тис.

У Пентагоні запевнили, що США готові забезпечити Україну всім необхідним для захисту від агресії. А президент США Джо Байден попередив, що не прийме жодних “червоних ліній”, встановлених Москвою, та зробить “дуже складним” вторгнення РФ на територію України.

У вівторок, 7 грудня, Джо Байден поговорить телефоном із главою РФ Володимиром Путіним. Причиною дзвінка стало нарощування російських військ на кордоні України.

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Джерело: Єврокомісія

Фото: Getty Images

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