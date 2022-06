З початку червня цього року вище командування країни-агресора Росії, ймовірно, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у повномасштабній війні проти України.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Йдеться про таких російських генералів:

• командувача повітряно-десантними військами РФ, генерал-полковника Андрія Сердюкова;

• командувача військами Південного військового округу РФ, генерала армії Олександра Дворнікова.

За даними розвідки, Дворніков протягом певного часу, ймовірно, виконував обов’язки головного оперативного командира у війні проти України.

У розвідці також поінформували, що Збройні сили України, ймовірно, перебудовують свою оборону в зоні Сєвєродонецьк-Лисичанськ, оскільки бронетанкові підрозділи РФ продовжують наступ на півдні цієї ділянки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 June 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/6ZeAf3s37w

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/JiISX2dQ0h

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 25, 2022