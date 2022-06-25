Червень, 25 в 11:37

З початку червня цього року вище командування країни-агресора Росії, ймовірно, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у повномасштабній війні проти України.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Йдеться про таких російських генералів:

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• командувача повітряно-десантними військами РФ, генерал-полковника Андрія Сердюкова;

• командувача військами Південного військового округу РФ, генерала армії Олександра Дворнікова.

За даними розвідки, Дворніков протягом певного часу, ймовірно, виконував обов’язки головного оперативного командира у війні проти України.

– Командування Південним військовим округом, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, оскільки цей округ продовжує відігравати центральну роль у наступі РФ на Донбасі. Протягом понад тридцяти років кар’єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості, – зазначається в повідомленні.

У розвідці також поінформували, що Збройні сили України, ймовірно, перебудовують свою оборону в зоні Сєвєродонецьк-Лисичанськ, оскільки бронетанкові підрозділи РФ продовжують наступ на півдні цієї ділянки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/6ZeAf3s37w ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/JiISX2dQ0h — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 25, 2022

Ще на початку червня з’явилася інформація, що російський генерал Олександр Дворніков більше не командує угрупуванням військ РФ в Україні, а замість нього призначений генерал Геннадій Жидко. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, саме Дворнікову Кремль ставив завдання до 10 червня захопити Сєвєродонецьк, однак завдяки потужному опору та мужності українських військ цього не відбулося.

Американські аналітики також публікували інформацію про звільнення з посади командувача Повітряно-десантних військ РФ Андрія Сердюкова через масові втрати в лавах російських десантників.

У травні в РФ також звільнили кількох командирів за провал військового наступу в Україні.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Фото: Міноборони РФ