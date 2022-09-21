З’явитись 22 вересня: росіяни вже отримують повістки з військкоматів

Вересень, 21 в 13:20

У мережі вже почали з’являтись фото повісток, які 21 вересня після заяви президента РФ Володимира Путіна про старт часткової мобілізації почали роздавати росіянам.

Одну з таких світлин оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

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На фото видно, що 36-річному жителю Санкт-Петербурга наказали з’явитися до військкомату 22 вересня.

Чоловік, крім повістки, має взяти з собою паспорт та військовий квиток.

У випадку, якщо той не прибуде у визначений день, росіянину пригрозили відповідальністю.

Нагадаємо, що частковій мобілізації, яку 21 вересня оголосив очільник Кремля Володимир Путін, підлягають громадяни, які перебувають у запасі, а також ті, хто вже проходив службу.

У РФ таким чином планують залучити 300 тис. резервістів.

До слова, щойно Держдума РФ напередодні внесла в Кримінальний кодекс поняття мобілізація і воєнний час, а також ухвалила поправки щодо відповідальності за дезертирство під час мобілізації або у воєнний час, росіяни активно почали шукати в інтернеті, як виїхати з Росії та уникнути мобілізації.

Тим часом поки росіяни збираються на акції протесту після ранкової заяви очільника Кремля, українці активно кепкують над “сплеском патріотизму” в РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Андрій Цаплієнко