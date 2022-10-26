У Москві зібрали іноземних дипломатів, щоб полякати “брудною бомбою”– ГУР

Жовтень, 26 в 14:04

У Москві скликали на зустріч представників дипломатичних та військових відомств іноземних держав для залякування фейком про “брудну бомбу” в Україні.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Однак, додав представник ГУР, ніхто з присутніх у вигадки росіян не повірив, адже останні не надали жодних доказів.

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– Увесь світ бачить, хто агресор і терорист. Один з учасників цієї зустрічі навіть зацитував російського письменника Віктора Шендеровича: Скучно, как все ваше унылое гестапо, – зазначив представник розвідки.

На переконання Андрія Юсова, дезінформаційна кампанія Росії про “брудну бомбу” – абсолютно провальна.

– Заяви про “брудну бомбу” орієнтовані навіть не стільки на Україну, як на зовнішній світ, щоб схилити Київ до переговорів. Але цього не буде, тому що не лише українці, а й увесь світ не повірив у цей фейк, – зазначає представник Головного управління розвідки.

Нагадаємо, що 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів низку телефонних розмов із представниками Франції, Туреччини, Великої Британії та США, щоб звинуватити Україну в підготовці провокацій із застосуванням “брудної бомби” – звичайної вибухівки, просоченої радіоактивним матеріалом, що не є ядерною зброєю.

Україна заяви РФ спростувала. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ часто звинувачує інших у тому, що сама планує здійснити.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни не вірять, що Кремль готує неминучий бомбовий удар під фальшивим прапором.

А заяви Шойгу пояснюють не інакше, як бажанням уповільнити або призупинити військову допомогу Україні з боку Заходу та, можливо, послабити НАТО, тому що Росія продовжує зазнавати невдач на фронті й вже до кінця року може втратити західну частину Херсону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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