Своєрідний злам: чому РФ три дні поспіль погоджується на обміни полонених

Листопад, 26 в 14:34

Своєрідним зламом назвали в Інституті вивчення війни (ISW) обміни полоненими, що відбуваються вже три дні поспіль.

В ISW не залишили поза увагою той факт, що Міноборони Росії, яке досить стримано ставилось до обмінів полоненими, раптом погодилось провести їх 23, 24 та 25 листопада.

Упродовж трьох днів вдалось обміняти:

В Інституті вивчення війни вважають, що Міноборони РФ могло збільшити частоту обміну, бо наштовхнулось на потужну хвилю критики через очевидну байдужість до російських військовополонених, що спостерігається протягом останніх місяців.

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Таким чином у РФ спробували вгамувати невдоволення, що заполонило російський інформаційний простір.

Очевидно, це було зроблено і для російських військових блогерів, які відносно нейтрально сповіщали про останні серії обмінів.

26 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими, що відбувся напередодні.

Додому вдалося повернути двох офіцерів та сімох рядових і сержантів, які захищали, зокрема, Маріуполь, Чорнобильську атомну електростанцію та острів Зміїний.

Є серед звільнених полонених і троє цивільних – подружжя та чоловік, якого вважали зниклим безвісти.

Загалом за останній тиждень вдалося повернути 98 українців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 276-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Андрій Єрмак