Один із найбільших провалів РФ – розвідка Британії про вибухи на аеродромах

Грудень, 06 в 11:17

Причина низки вибухів на аеродромах РФ 5-6 грудня поки що не встановлена.

Однак, якщо Росія визнає ці інциденти навмисними атаками, це буде один із найбільш стратегічно значущих провалів захисту сил із часу початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це заявили в розвідці Міноборони Великої Британії 6 грудня.

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В оборонному відомстві наголошують: вибухи 5 грудня лунали набагато глибше на теренах Росії, ніж раніше.

До слова, від території, яку контролює Україна, до Енгельса Саратовської області – понад 600 км.

– Енгельс є основною оперативною базою російської авіації дальньої дії на заході Росії, де базується понад 30 важких бомбардувальників, – зазначають британські розвідники.

Ці літаки, додають у Міноборони Великої Британії, часто залучали для запуску звичайних крилатих ракет по Україні.

Після серії вибухів у британській розвідці не виключають, що авіація дальньої дії відповість тимчасовим переміщенням бомбардувальників на аеродроми розведення.

Крім того, у розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що російське командування, імовірно, намагатиметься виявити та накласти суворі санкції на російських офіцерів, яких вважають відповідальними за допущення інциденту.

Нагадаємо, 5 грудня з’явилася інформація про вибухи на авіабазах в Енгельсі Саратовської області РФ та Дягілєво поблизу Рязані, що на південний схід від Москви.

В Енгельсі було пошкоджено два важкі бомбардувальники Ту-95.

У Дягілєво під час вибуху бензовоза загинули три людини, а двоє з шістьох постраждалих наразі у важкому стані.

6 грудня в районі аеродрому в Курську спалахнув нафтонакопичувач.

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