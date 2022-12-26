Грудень, 26 в 20:12

У місті Раягада в східній частині Індії випав з вікна і загинув депутат Єдиної Росії Павло Антов. Він є одним з найбагатших єдиноросів.

Індійська поліція назвала смерть суїцидом.

65-річний Антов 25 грудня випав із третього поверху готелю Sai International. А 22 грудня у тому ж готелі помер друг Антова, 61-річний підприємець Володимир Биданов. Йому стало зле в номері “через надмірну кількість алкоголю”, а потім він помер у лікарні.

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Генконсул Росії в Калькутті Олексій Ідамкін сказав, що поліція поки що не бачить кримінальної складової у двох смертях.

У 2018 році Антонов став депутатом від Єдиної Росії й очолив рейтинг Forbes за доходами держслужбовців і депутатів. Дохід в нього був із заснованого у 2000-х м’ясокомбінату Володимирський стандарт.

У червні в WhatsApp Антова з’явилася публікація про влучання російських ракет по житловому будинку в Києві. Тоді постраждало шестеро людей, зокрема громадянка РФ та її дочка, а чоловік загинув. У сторіз Антов написав: “Правду кажучи, інакше, ніж терор, це все назвати вкрай складно”.

Незабаром історія зникла, а в акаунті Антова з’явився допис, де він називає публікацію результатом технічної помилки, і що депутат підтримує Путіна й так звану СВО (росіяни називають вторгнення в Україну спеціальною військовою операцією, – Ред.).

– Підкреслю ще раз, що я є прихильником президента і патріотом своєї країни, щиро поділяю цілі СВО, – писав тоді депутат.

У своєму акаунті у соцмережах він потім написав, що його зламали.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення у Росії почали помирати багатії.

У липні за дивних обставин помер директор Конструкторського бюро приладобудування Дмитро Конопльов.

1 вересня стало відомо про смерть голови ради директорів нафтової корпорації Лукойл Равіля Маганова.

Також у вересні за загадкових обставин загинув директор держкорпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Іван Печорін.

Джерела: NDTV і OdishaTV, Медиазона

Фото: Соцмережі Антова, Hotel Sai International Pvt. Ltd