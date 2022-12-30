Доказ неефективності російської ППО – ISW про вибухи на аеродромі в Енгельсі

Грудень, 30 в 9:55

Нові вибухи в районі аеродрому Енгельс у Саратовській області області РФ посилять критику з боку російських блогерів.

Таке припущення озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в своєму новому зведенні.

Експерти очікують, що блогери ще активніше сваритимуть російське керівництво за неспроможність захистити свою територію.

Зараз дивляться

Один із популярних блогерів взагалі поставив під сумнів правдивість повідомлень, що надходять від Міноборони РФ.

Експерти ISW, до слова, теж вважають, що неодноразові вибухи на військових об’єктах глибоко в російському тилу демонструють неефективність російської протиповітряної оборони.

Зауважимо, що вибухи на аеродромі в Енгельсі Саратовської області РФ протягом грудня лунали щонайменше тричі.

5 грудня на авіабазі в Енгельсі було пошкоджено два важкі бомбардувальники Ту-95.

Тієї ж ночі в Дягілєво поблизу Рязані, що на південний схід від Москви, вибухнув бензовоз.

26 грудня на аеродромі в Енгельсі знову було гучно.

За даними українського журналіста, ведучого проєкту Шукай своїх Володимира Золкіна, тоді було пошкоджено п’ять стратегічних бомбардувальників-ракетоносців ТУ-95 та вщент знищено диспетчерську вежу.

Після цього в Росії вирішили розосередити свою стратегічну авіацію територією країни.

А вже за три дні, 29 грудня, вибухи в районі авіабази Енгельс повторилися знову.

Російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна запевнили, що на території Енгельського району “спрацювала система ППО” та був знищений “невідомий об’єкт”.

У розвідці Міноборони Великої Британії припустили, що російські стратегічні об’єкти глибоко в тилу залишились без захисту, тому що РФ перекинула системи ППО середньої дальності на фронт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.

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