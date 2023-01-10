Січень, 10 в 17:40

Росія поступово перекидає на схід України ті військові сили, які донедавна проходили підготовку на території Білорусі.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, ситуація в районі північного кордону залишається контрольованою. В Білорусі поки не спостерігається переміщення російської військової техніки та солдатів до кордону з Україною. Так само не відбувається переміщення підрозділів білоруської армії.

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Водночас триває нагнітання ситуації, оскільки РФ та Білорусь постійно проводять спільні військові навчання. Нещодавно були анонсовані льотно-тактичні навчання у період з 16 січня до 1 лютого цього року.

Також триває перекидання підрозділів російської армії на територію Білорусі.

– Водночас ті сили РФ, які знаходилися до цього на території Білорусі і проходили підготовку, їх Росія потихеньку перекидає вже на схід нашої країни, щоб посилити своє угрупування, – наголосив Демченко.

Він пояснив, що спільними навчаннями та нарощуванням угруповання військ так званої Союзної держави РФ намагається надати більше ваги північному напрямку, щоб змусити Україну тримати там необхідну кількість військ для відбиття гіпотетичного повторного вторгнення.

Проте наразі не спостерігається створення ударного угруповання, яке могло б здійснити такий повторний наступ на територію України з Білорусі.

– Наразі сил та засобів, створення такого ударного угрупування, яке могло б здійснити повторне вторгнення прямо зараз, ми не помічаємо. Це не відмічають і підрозділи розвідки, – зазначив Демченко.

Станом на 6 січня в ДПСУ повідомляли, що РФ утримує на території Білорусі трохи більше 10 тис. військових. Цього замало для нового вторгнення в Україну.

Водночас Пентагон не вбачає в спільних льотно-тактичних навчаннях білоруської та російської армій ознак вступу Білорусі у війну проти нашої держави.