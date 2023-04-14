Російський терор, як спосіб ведення війн – історія воєнних злочинів армії РФ при Путіні

Українська правозахисниця Олександра Романцова, виконавча директорка організації Центр громадянських свобод, яка у 2022 році отримала Нобелівську премію миру, у коментарі Фактам ICTV розповідає, що російська армія з радянських часів чинить воєнні злочини.

– Все це через непідзвітність, непрозорість, а також те, що солдат в армії – це найнижча ланка в харчовому ланцюгу. Треба чітко розуміти, що нормалізація ними злочинів, надмірна агресивність, є результатом надмірної агресивності в суспільстві.

Окремо можна виділити вкорінення в армії методики, що військовослужбовці – як молодші офіцери, так і солдати – безправні, їх не поважають, регулярно принижують, і там досить нормальна статистика позабойових втрат. У них регулярно, з року на рік, без війн, у військових частинах люди гинуть не через те, що в них була якась зустріч з ворогом, а через те, що це зробили свої, дідівщина та подібні речі, – каже вона.

– Якщо людину довго принижувати, то для неї це стає нормою, – пояснює Романцова.

На думку правозахисниці, коли йдеться про демонстративність воєнних злочинів, зокрема і в російській армії, то ця її демонстративність притаманна терористичним операціям, оскільки завдання тероризму – поширити паніку, страх та змінити поведінку людей не тому, що вони у безпосередніх бойових діях, а тому що вони можуть гіпотетично потрапити в бойові дії.

– Завданням викладення таких відео є емоційне керування, маніпуляції певними діями. Тут є кілька версій, але моя така: вони це викладають, щоб розізлити українців… Відповідно, російські солдати не будуть розглядати український полон як варіант, щоб втекти з фронту, – вважає Романцова.

На запитання щодо мотивації російських військовослужбовців, які вчиняють подібні демонстративні страти, Олександра Романцова відповідає, що майже завжди це спроба вплинути на ворога.

– Іноді це бахвальство у своєму колі. Наприклад, якийсь Telegram-канал агресивно налаштованих осіб хоче показати, мовляв, “я такий крутий, так легко вбиваю”. Але якщо ми говоримо про те, що це (відео вбивства, – Ред.) публікується, то це завжди спроба вплинути на емоційний стан ворога, – каже експерт.

Олександра Романцова вважає, що нещодавно опубліковане відео з відрізанням голови українському полоненому, яке, найімовірніше, було зняте задовго до публікації, оприлюднили саме зараз, зокрема, щоб вплинути на внутрішню авдиторію в рамках продовження мобілізації.

Експерт нагадала, що наразі в Росії на законодавчому рівні відбуваються зміни щодо військовозобов’язаних. Фізичне вручення повісток більше не обов’язкове. За її словами, це може бути спробою виправдати розширення мобілізації всередині Росії.

– Їм треба працювати з внутрішнім розумінням всередині самої Росії. Вони показали відео і кажуть, що це фейк, “але українці, звісно, повірили і тому почали наших вбивати, тому нам дуже потрібна допомога на фронті”. Гадаю, що це частина їхнього плану щодо того, який вони інформаційний ланцюг (щодо цього відео, – Ред.) розкрутять, – пояснила вона.

Про мотивацію російських окупантів, які стратили військовополоненого, і про те, яку мету вони переслідували, опублікувавши це відео, у коментарі Фактам ICTV розповіла юристка у сфері міжнародного кримінального права, голова ГО LingvaLexa Анна Вишнякова.

За її словами, збройні конфлікти ближчі до звірств, ніж до гуманності, передбаченої Женевськими конвенціями. Втім, масштаби цих жахів можна оцінювати тільки потім, коли буде можливість провести всі розслідування. За типом вчинення злочини можуть відрізнятися, втілюючись у найжахливіші форми: ампутації, кастрації, приниження, щоб людина перестала відчувати себе людиною, відрубування голови тощо.

Щодо демонстративних страт, правозахисниця каже, що в кожній країні свої методи терору.

– Наприклад, у Сьєрра-Леоне – там ампутації. Причому там ампутації були щодо цивільного населення, не щодо комбатантів, – каже експертка.

Вона зазначає, що після цього в країні залишилось багато людей, які вижили, але залишились з ампутованими частинами тіла.

На запитання, чому саме зараз було опубліковано відео зі стратою українського військовополоненого, Вишнякова провела паралель дій російських військових із показовими стратами ІДІЛ.

– ІДІЛ – перша з терористичних організацій, яка широко і дуже професійно застосувала соціальні медіа як зброю для поширення терору. Однак у них була додаткова мотивація, їм потрібно було вербувати молодь по всьому світу і поширювати свої меседжі щодо “покарання невірних”.

ЗМІ поширювали ці послання автоматично, разом з демонстративними стратами. А професійні вербувальники готували ґрунт для того, щоб це було сприйнято не з жахом, а з захватом, викликало бажання у радикалізованої молоді приєднуватись до начебто сильної праведної армії, – каже експертка.

А щодо публікації відео російськими джерелами Анна вважає, що хоч відео і спрямоване на терор і залякування, але це не так вплине на військових ЗСУ та цивільних українців, оскільки замість залякування це викличе ще більше внутрішнього спротиву та “ще більше люті на звірські дії РФ”.

Юристка каже, що одним з елементів впливу на внутрішню аудиторію Росії, яким можна обґрунтувати оприлюднення відео зі стратою українського військовополоненого, є дегуманізація ворога.

– Дегуманізація – це те, що широко застосовували в Руанді. Тобто меседж про те, що ти воюєш з нелюдами, паразитами тощо. І в них (росіян, – Ред.) дуже багато порівнянь українців зі свинями. І якщо подивитися (відео, – Ред.), то психологічно перше враження, начебто вони поводяться з тілами, як із м’ясом. Тобто це, може, такий підсилювальний елемент, який показує, по-перше, силу, домінування, а по-друге, ну подивіться, як це було, вони як м’ясо розбирали. Тобто це спрямовано також на внутрішню аудиторію, – каже вона.

Спираючись на досвід демонстрацій знущань в історії воєнних злочинів, зафіксований в арміях різних країн, юристка зазначає, що мотивація може бути різна, бо окрім прямих наказів керівництва і таких раціональних речей, як-от деморалізація та дегуманізація ворога, це можуть бути “кровожерливі емоції, відчуття домінації”.

Експертка наголошує, що щодо будь-яких проявів воєнних злочинів треба робити все можливе і неможливе, щоб притягнути катів до відповідальності.