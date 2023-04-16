У РФ знову віддали ключову роль у війні командувачу десантників Теплинському – розвідка Британії
Командувач корпусом Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Михайло Теплинський, імовірно, повернувся до головної ролі у війні проти України.
Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 16 квітня.
Теплинського ще в січні звільнили з посади одного з ключових оперативних командувачів армії РФ в Україні.
Однак у британському оборонному відомстві не виключають, що він, напевне, є одним із небагатьох високопоставлених російських генералів, якого дуже поважають рядові.
– Бурхлива кар’єра Теплинського протягом останнього часу свідчить про сильну напругу в російському Генштабі щодо військового підходу у війні Росії проти України, – зазначають британські розвідники.
У розвідці Міноборони Великої Британії додають: навряд чи компетенція Теплинського обмежуватиметься підрозділами Повітряно-десантних військ.
Генерал-полковник, імовірно, сприятиме традиційній ролі корпусу ПДВ РФ як елітної сили.
На правдивість такого припущення вказує, зокрема, те, що останніми днями десантники повернули собі ключову роль у битві за Бахмут, та, імовірно, почали інтегрувати термобаричні ракетні установки ТОС-1А Солнцепек у секторі Кремінної.
Нагадаємо, що ще тиждень тому в російських ЗМІ з’явилася інформація про передання ПДВ РФ термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А Солнцепек.
На переконання військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка, той факт, що російським десантникам передають абсолютно не властивий для їхнього функціоналу засіб ураження, є таким собі експериментом в умовах обмежених можливостей.
Що відомо про Михайла Теплинського
До січня 2023 року Михайло Теплинський був одним із ключових оперативних командувачів армії РФ в Україні.
Генерал-полковник був офіцером на місці, відповідав за відносно успішне відведення військ РФ із заходу Дніпра в листопаді 2022 року.
За це його відзначили в РФ як здібного та прагматичного командира.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 417-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Ministry of Defence
Фото: Герои страны
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко