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Росія
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У РФ знову віддали ключову роль у війні командувачу десантників Теплинському – розвідка Британії

Михайло Теплинський - командувач Повітряно-десантних військ РФ

Командувач корпусом Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Михайло Теплинський, імовірно, повернувся до головної ролі у війні проти України.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 16 квітня.

Теплинського ще в січні звільнили з посади одного з ключових оперативних командувачів армії РФ в Україні.

Однак у британському оборонному відомстві не виключають, що він, напевне, є одним із небагатьох високопоставлених російських генералів, якого дуже поважають рядові.

– Бурхлива кар’єра Теплинського протягом останнього часу свідчить про сильну напругу в російському Генштабі щодо військового підходу у війні Росії проти України, – зазначають британські розвідники.

У розвідці Міноборони Великої Британії додають: навряд чи компетенція Теплинського обмежуватиметься підрозділами Повітряно-десантних військ.

Генерал-полковник, імовірно, сприятиме традиційній ролі корпусу ПДВ РФ як елітної сили.

На правдивість такого припущення вказує, зокрема, те, що останніми днями десантники повернули собі ключову роль у битві за Бахмут, та, імовірно, почали інтегрувати термобаричні ракетні установки ТОС-1А Солнцепек у секторі Кремінної.

Нагадаємо, що ще тиждень тому в російських ЗМІ з’явилася інформація про передання ПДВ РФ термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А Солнцепек.

На переконання військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка, той факт, що російським десантникам передають абсолютно не властивий для їхнього функціоналу засіб ураження, є таким собі експериментом в умовах обмежених можливостей.

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ТОС-1А Солнцепек

Що відомо про Михайла Теплинського

До січня 2023 року Михайло Теплинський був одним із ключових оперативних командувачів армії РФ в Україні.

Генерал-полковник був офіцером на місці, відповідав за відносно успішне відведення військ РФ із заходу Дніпра в листопаді 2022 року.

За це його відзначили в РФ як здібного та прагматичного командира.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 417-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Герои страны

Бахмут, Війна в Україні, десантники, Донецька область, Російська агресія, РФ
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