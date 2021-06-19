У Білому домі прокоментували інформацію від видання Politico щодо припинення військової допомоги США Україні на суму $100 млн.

Речник Білого дому Джен Псакі спростувала це повідомлення і назвала його нонсенсом.

— Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні в сфері безпеки — це нонсенс. Буквально минулого тижня — напередодні саміту США та Росії — ми надали пакет допомоги в області безпеки на суму $150 млн, включно із летальною зброєю, – заявила Псакі.

Вона також додала, що президент Джо Байден прямо сказав президенту Володимиру Путіну, що США будуть непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Напередодні видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати заморозили військову допомогу Україні на $100 млн.

Чиновники у Раді національної безпеки США начебто відклали пропозицію після того, як РФ оголосила про скорочення військ, розміщених поблизу України, і напередодні саміту президента Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Сполучені Штати також хочуть розпочати консультації з Україною щодо того, як вона бачить Мінські угоди і у який спосіб планує рухатися до їхнього виконання. Держсекретар Вікторія Нуланд зазначила, що після цього можна буде визначити, чи є підстави для того, щоб до цього процесу долучилася Америка.

Джерело: The White House