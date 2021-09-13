13 вересня на північному сході Ірану стався землетрус магнітудою 5,1. Дані про підземні поштовхи оприлюднили в Європейсько-Середземноморському сейсмологічному центрі.

Землетрус зафіксували о 08.32 за місцевим часом за 39 км від міста Кучан, де проживають майже 111 тис. людей.

До столиці Туркменістану Ашгабаду із населенням 727 тис., залишалося 94 км.

Підземні поштовхи зафіксували на глибині 10 км. Повідомлень про постраждалих та руйнування поки немає.

Землетрус минулого тижня стався і в Україні. Сейсмологічна станція Карпатського регіону зафіксувала підземний поштовх магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера 8 вересня о 16.32 поблизу села Брестів Мукачівського району.

За три місяці до цього, 5 та 8 червня, в Карпатах сталися два підземні поштовхи за тиждень.

У селі Манява Богородчанського району сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 2 бали, а за три дні до цього в селі Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області магнітудою 2,6 бали.

На півдні Грузії 7 серпня сталися чотири землетруси за добу. За 100 км неподалік Тбілісі національний центр сейсмологічного моніторингу зафіксував потужні підземні поштовхи магнітудою 3,9.

Джерело: CSEM EMSC