У вівторок, 9 листопада, Рада Євросоюзу ухвалила рішення призупинити дію спрощеного візового режиму для офіційних осіб Білорусі.

Таке рішення щодо режиму Олександра Лукашенка ухвалено через міграційну кризу, яка, зокрема, спостерігається на польсько-білоруському кордоні.

– Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення про часткове призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між Євросоюзом та Білоруссю. Це рішення є відповіддю на триваючу гібридну атаку з боку білоруського режиму, – наголошується в повідомленні, оприлюдненому на сайті Ради ЄС.

Скасування спрощеного візового режиму стосується посадових осіб Білорусі. Йдеться про призупинення дії положень, які регулюють видачу багаторазових віз, а також знижують розмір зборів за подання заяви на візу.

Водночас звичайні громадяни Білорусі й далі зможуть користуватися усіма пільгами, які передбачає угода про спрощення візового режиму з ЄС.

– Ми рішуче засуджуємо і відкидаємо триваюче використання міграції білоруським режимом. Для Білорусі неприпустимо грати життями людей у політичних цілях. Сьогоднішнє рішення ще раз демонструє нашу відданість протидії цій гібридній атаці, – зазначив голова Ради з внутрішніх справ ЄС та очільник МВС Словенії Алеш Хойс.

Це рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС, а на другий день після публікації набуде чинності.

Угода про спрощення візового режиму між Євросоюзом та Білоруссю набула чинності 1 липня 2020 року. Мета цього документа – полегшити видачу короткострокових віз і тим самим сприяти розширенню контактів між людьми та обміну демократичними принципами.

За даними Ради ЄС, після санкцій, запроваджених Брюсселем проти Білорусі, влітку 2021 року режим Олександра Лукашенка почав організовувати авіарейси та внутрішні перевезення для полегшення транзиту мігрантів у бік Євросоюзу (спочатку до Литви, а згодом до Латвії та Польщі).

В Раді ЄС наголосили, що подібні дії порушують фундаментальні принципи, на яких базувалася угода про спрощення візового режиму, та суперечать інтересам Євросоюзу. Саме тому було вирішено призупинити спрощений візовий режим для офіційних осіб Білорусі.

Напередодні мігранти намагалися прорватися до Польщі з білоруського кордону, проте цю спробу було відбито.

Влада Польщі привела до бойової готовності Сили територіальної оборони. А в Міністерстві оборони країни оголосили про бойову готовність на кордоні з Білоруссю.

Сьогодні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС розширити санкції проти режиму Олександра Лукашенка через міграційну кризу.

Джерело: Рада ЄС